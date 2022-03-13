Parası olmayan cenaze aracı Göcek Tüneli’nden geçirilmedi

Antalya’dan Muğla’nın Dalaman ilçesine nakledilen bir cenazeyi taşıyan aracın şoföründe nakit para olmadığı için Göcek Tüneli'nden geçişine izin verilmedi. Dalaman’dan gelen başka araca nakledilen cenaze aileye ulaştırıldı.

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Muğla'da insanlık ayıbı yaşandı. Antalya'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine nakledilen bir cenazeyi taşıyan aracın şoföründe nakit para olmadığı için aracın Göcek Tünelinden geçişine izin verilmedi.

Kredi kartı ödemesi de kabul edilmeyince cenaze sahiplerinin Dalaman'dan gönderdiği ikinci bir cenaze aracıyla cenaze aileye ulaştırıldı. Araç şoförü Fatih Barut SÖZCÜ'ye 10 yıldan bu yana ilk kez böyle bir olaya tanık olduğunu söyledi.

Dalamanlı bir ailenin Antalya'da tedavi gören bir yakınının vefat etmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil aracı ile cenaze Dalaman'a yola çıkarıldı. Cuma günü saat 15.30 civarında cenaze aracı Göcek Tüneli gişelerine yanaştı. Araçta tek başına olan şoför Fatih Barut yanında nakit para olmadığını söyleyip kredi kartı ile ücreti ödemek istemesi kabul görmedi.

HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE BİR OLAYA TANIK OLUYORUM

10 yıldan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracında şoförlük yapan Fatih Barut üzücü olayı SÖZCÜ'ye anlattı:

“Ben 10 yıldan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde cenaze nakil aracında çalışıyorum ve bu kadar zamandır sürekli yollardayım. Türkiye'nin her yerine cenaze naklediyorum. Hayatımda ilk kez böyle çok ama çok üzücü bir olaya tanık oluyorum.

Cenaze yakınları açısından çok üzücü bir durum. Bir para istendi ama üzerimde nakit para olmadığı için kredi kartıyla ödememi de kabul etmediler. Cüzdanımı, kimliğimi bırakayım dedim. Kabul etmediler.

Güvenlik görevlisi gelerek aracı gişeden 10-15 metre geriye çıkartıp kontrol binasının önüne çektirdiler. Ne dediysem ‘prosedür gereği yapamayız, işimizden oluruz’ dediler.

İkindi namazına da yetişmesi gerekiyor, baktım olacak gibi değil cenaze sahiplerini aradım ve onlar yeni bir cenaze nakil aracı gönderdiler. Gişelerin arkasında bu binanın önünde cenazeyi diğer araca bindirip gönderdik.

Bakın üzerinde resmi kıyafet var. Aracın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu üzerindeki yazılardan da belli. İnsanlar acılı biçimde cenazelerini beklerken benim şuradan geçirmediler demek çok üzücü oldu. Araç boş olsa haklılar, ücretsiz yerden geç diyebilirlerdi.”

CHP'Lİ GİRGİN: DİRİYE DE ÖLÜYE DE SAYGILARI YOK

Vicdanları sızlatan bir olayı duyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin üzücü durumu aileden öğrendiğini belirterek SÖZCÜ'ye açıklama yaptı.

Girgin, “Ulaştırma Bakanlığının yaptığı sözleşme burayı Deli Dumrul hesabı paralı hale getirerek vatandaşı soyuyor. Diriye saygıları olmadığı gibi ölüye de saygıları yok. Burayı işleten firmanın da ölüye saygısı yok. Orada çalışanları hedef almıyorum, onlar emir kulu. Şirket olarak vatandaşı müşteri olarak görmenin bütün değerlerimizi nasıl yok ettiğinin bir örneği değil mi bu?” dedi.

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