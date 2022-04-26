Patateste tehlike çanları: Karantina 26 ile yayıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, patates karantina etmenleri sebebiyle 26 ilde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı. Bakan, patates karantinası eğitimlerine bugüne dek 15 bin çiftçinin de katıldığını kaydetti.

Mehmet SERBES

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda ‘patates kanseri' olarak bilinen ve ilki 2004 yılında görülmeye başlanan ‘patates siğili' hastalığının seyriyle ilgili verilerin açıklanması istemiyle Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“Bir nev'i kanser olan patates siğil sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması 2022 yılı itibari ile hangi boyuttadır? Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır? Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?”

KARANTİNA TEDBİRLERİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 2022 yılı itibariyle patates siğili hastalığı nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığını hatırlattı.

Bakan Kirişçi, hastalık etmeninin konukçularının (patates ve diğerleri) dışındaki ürünleri etkileyebildiğine dikkat çekerek, “Patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır” açıklamasında bulundu.

PATATES KARANTİNASI EĞİTİMİ

Kirişçi, çiftçilere yönelik patates siğili etmeninin de içinde bulunduğu Patates Entegre Mücadele Eğitimi, Patates Hastalık ve Zararlıları Eğitimi, Patateste Karantina Etmenleri Eğitimi verildiğini de açıkladı. Ülkemiz genelinde son 5 yılda patates ve patates siğili konularında bin 200 Eğitim ve Yayım faaliyeti gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kirişçi, bu eğitimlere 15 bin çiftçinin katıldığını belirtti.

Gürer ülkemize ithal ürün Ya da tohumlarla farklı bitki hastalıkları ve zararlıları taşındığını ve bunu sonucu ülke topraklarının da ürünlerinde ciddi risk altında olduğunu söyledi. Gürer, patates siğil hastalığı nedeni ile yaygın ekim yapılan bazı illerde ekiminin önemli ölçüde hastalık nedeni ile daraldı.

Patates siğil diğer tanımla patates kanseri rastlanan ürün ve toprakta en az 20 yıl karantina uygulanıp bazı yem bitkileri dışında ürün yetişemez duruma geliniyor. Bu bağlamda çok daha ciddi tedbir ve denetimlerle daha geniş alanlara hastalığın yayılması önlenmelidir” dedi.

Gürer, “İki yıl önce patates üretimi fazla olunca değer bulmadı.Yalnız Niğde'de en az 100 bin ton çürümesi den dolayı patates ekiminin azaldı. Yıllık 840 bin ton patates üretilen Niğde ilinde geçen yıl ise rekoltenin beş yüz bin tona geriledi. Bu yılda yazlık patates ekiminde daralma devam etti.

1999 yılında 6,5 milyon ton patates üretilen ülkemizde 2021 yılında 5,1 milyon ton patates yetişti. Girdi maliyetleri düşmezse, hastalık yaygınlaşması sürerse patates açığı artar ve ithal etmek zorunda kalınabilir. Bugünden önlemler alınmalıdır. hububattan sonra en çok tüketilen gıda ürünlerden patates içinde tehlike çanları çalmaktadır. Mevcut önlemler yanında daha çok ciddi tedbirler alınması şarttır” diye konuştu.

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