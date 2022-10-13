Pençe-Kilit operasyonunda 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdi” denildi.