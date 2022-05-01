Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan bir askerimiz şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

– 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

– Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı: Kahraman silah arkadaşımız 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.

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