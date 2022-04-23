Pençe Kilit’te 137 uzaktan kumandalı bomba imha edildi

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe Kilit harekâtında sahada çalışan Patlayıcı Madde İmha Timleri, (PAMİT) 137 adet uzaktan kumandalı bombayı imha etti. Ayrıca bir mağarada teröristlerin baskın ve saldırı anında görüntü alarak kendi yayın organlarında propaganda yapmak için kullandıkları 12 adet aksiyon kamerası ele geçirildi.

Özgür CEBE

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Irak'ın kuzeyinden Türkiye topraklarına terörist sızmaların önünü kesmek için başlatılan Pençe Kilit harekatında; Zap, Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine indirilen komandolar arazide arama ve tarama faaliyetini sürdürüyor.

Zap'ın Sida bölgesindeki bir doğal mağara içinde yapılan aramada yaralı teröristlerin tedavisinde kullanılan yüklü miktarda ilaç ve tıbbi malzemeler ile 12 adet gece görüşlü yüksek çözünürlüğe sahip aksiyon kamerası ele geçirildi.

Bu kameraların güvenlik güçlerine yönelik baskın ve sızma anında teröristlerce kafalarına takılarak kayıt alındığı ve kendi yayın organları üzerinden terör propagandası amacıyla kullanıldığı belirtildi.

KROKİ VE SALDIRI PLANLARI ELE GEÇİRİLDİ

Sığınakta teröristlere ait bazı dijital materyaller ile el yazmalı örgütsel dokümanlar da bulundu. Bu dokümanların incelenmesinde sınır köylerinde yaşayan aşiret lideri ve mensupları, muhtarlar ve bazı korucu başlarına yönelik suikast ve saldırı planları ile sınır hattındaki TSK'ya ait üs bölgelerinin yerleşkelerini içeren basit krokiler olduğu belirtildi.

PKK'lı teröristlerin suikast, sabotaj ve büyük kentlerde bombalı saldırılar düzenlemek için sözde branş eğitimi aldıkları Sida Kampı çevresinde ise Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) bomba arama köpeklerinin de desteğiyle bir hafta içinde 137 el yapımı uzaktan kumandalı ve basma düzenekli bombayı etkisiz hale getirdi.

GÜVENPARK PATLAMASININ PLANLANDIĞI KAMP

Sida kampı aynı zamanda 13 Mart 2016'da Ankara Güvenpark’taki otobüs duraklarına düzenlenen, 38 sivilin hayatını kaybettiği, 125 kişinin de yaralandığı intihar saldırısının planlandığı kamp olarak biliniyordu. Hain saldırı sonrasında yakalanan terörist ve işbirlikçileri, saldırının Sida vadisinde planlandığını ve TAK bombacılarının bu kampta eğitim aldıklarını itiraf etmişlerdi.

HAREKAT BÖLGESİNE TAKVİYE

Öte yandan Şırnak’taki bazı komando ve piyade birliklerinden dün itibarıyla 13 harekat bölgesine takviyeler gönderildiği öğrenildi. PKK'lı teröristlerin sözde gümrük alanı adı altında yerel halkı haraca bağladığı Zap'tan Hakkâri'ye açılan yol güzergâhında oluşturdukları kontrol noktaları da imha edildi. Teröristlerce kullanılan 300 metre uzunluğunda bir yeraltı tüneli tespit edilerek hava harekâtıyla kullanılamaz hale getirildi.

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