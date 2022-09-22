PKK’nın elinde 5 yıl tutsak kalan Gara şehidinin emaneti annesine teslim edildi

2016 yılında kaçırılan ve geçtiğimiz yıl Şubat ayında Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin adli emanette olan tespihi, annesi Ayşe Güler'e teslim edildi.

Kemal ATLAN

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13 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nun girişimleriyle Şırnak Adliyesinden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler’e verildi.

5 YIL TERÖRİSTLERİN ELİNDE TUTSAK KALMIŞTI

21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı Köyü yakınlarında yol kesen teröristler tarafından kaçırılan 31 yaşındaki Mevlüt Demirci, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Demirci, memleketi Eskişehir’de toprağa verilmişti.

KAÇIRILMASININ YILDÖNÜMÜNDE TESPİHİ ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Gara’da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin zeytin çekirdeğinden yapılmış olan tespihi Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nun girişimleriyle Şırnak Adliyesinden getirilerek şehit annesi Ayşe Güler'e teslim edildi.

Tespihin teslimi için Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak ve Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar şehidin evinde hazır bulundular.

Şehit Mevlüt Kahveci için dualar edildikten sonra şehidin tespihi annesine teslim edildi.

Oğlunun 21 Eylül 2016’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını ifade eden şehit annesi Ayşe Güler, “Oğlumun emaneti kaçırılmasının 6.yıl dönümünde bana teslim edildiği için çok mutluyum” diyerek tespihin tesliminde emeği geçen herkese teşekkür etti.

NEDEN KURTARILMADIĞINI KALEME ALMIŞTI

Şehit Kahveci’nin teröristler tarafından tutsakken 15 Nisan 2019 tarihinde ailesine yazmış olduğu mektup ortaya çıkmış, kendisinin şu anlık iyi olduğunu yazdığı mektupta, 3 yıldır teröristlerin elinde olduğunu ve ne zaman serbest bırakılacaklarının belirsiz olduğunu kaleme almıştı. İki defa kameraya çıktığını mektubunda ifade eden şehit Kahveci, şunları yazmıştı:

“Anne, örgütün söylediği sürekli bizi AKP hükümetinden bugüne kadar kimsenin istemediği, ancak AKP ve Cumhurbaşkanı bizleri talep eder ve örgütün bu isteğe kayıtsız kalmayacağı ve bizi bırakacağını söylemektedir.

Ancak bugüne kadar neden kurtarılmadık? Neden bizim için bir girişimde bulunulmadı? Ben hangi ülkenin askeriyim, kime hizmet ediyordum? Başka ülke vatandaşları için araya girip diğer örgütlerle görüşen devletler, neden kendi asker ve polisi için bunu yapmıyor.

Buradakilerin suçu ne? Bizim suçumuz ne? Suçumuz Türkiye Cumhuriyeti karayollarını kullanmak mı? Ya da Hakkari’de yolda halktan herhangi bir kişiye zarar gelmesin diye kendimizi feda etmemiz mi? Bu mu karşılığı? Bu mu ödülümüz.

Biz nasıl kimseye bir şey olmasın diye askerin asli görevlerinden biri olanı yaptıysak, devletimiz neden asli görevlerinden biri olan asker, polis veya vatandaşına sahip çıkmak görevini yapmıyor.

Ben inanıyorum ki eğer istenseydi biz buradan bir formül, bir yöntem bulunarak alınırdık. Ama istenilmedi. Ölmedik, şehit olmadık diye mi suçluyuz? Burada bizimle beraber 13 kişi de görev yaparken değil de, herkes bir yerden bir yere giderken sivil olarak alıkonulduk.

Örgütün para ile işi yok. Bize dediği, bunu kullanarak sizden para talep edenlere sakın itibar etmeyin. Hiçbir şekilde ücret ödemeyin. Diğer 13 aile ile birleşip öyle hareket edin.

Gerek İnsan Hakları Derneği gerek Ankara’ya Cumhurbaşkanlığı’na, Meclis’e ve diğer partilere gidilip bizim aile sizlerin de evlat özlemlerine son verilmesi istenirse bunun kolay bir şekilde olacağına inanıyorum. İnşallah bu Ramazan Bayramı’nda beraber oluruz.”

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