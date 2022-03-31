Plaj alanı açmak için dere yatağını değiştirdiler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahil bandında plaj alanı açmak için 300 metrelik kanal açıp dere yatağını değiştirmeye çalışan işletmeye jandarma tarafından işlem yapıldı.

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Olay, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kıyı kontrollerinde ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kumköy Turizm Bölgesi sahil bandında beach (plaj) alanı açmak amacıyla, deniz kıyısındaki dere yatağının yönünü değiştirmek amacıyla kıyıda yaklaşık 250-300 m. kazı ve kanal çalışması yapıldığı belirlendi. Otel işletme sorumlusu S.U isimli şahıs ve otel hakkında TCK 154 (Hakkı Olmayan Yere Tecavüz), 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili diğer Mevzuat hükümlerine muhalefetten işlem yapılıp kazı durduruldu. (İHA)

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