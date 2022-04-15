Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı sonrasında Ramazan bayramı üç gün boyunca kutlanacak. Ramazan ayının ilk iki haftası geride kalırken, vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ne zaman olacağını merak ediyor. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde sona erecek. Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihinden başlayacak.

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Bereket ve rahmet ayı Ramazan sofralarımıza konuk olmaya devam ediyor. Ramazan ayının son iki haftası ile birlikte bayram heyecanı da başladı. Bu yıl hafta için günlerine gelen Ramazan bayramı diğer günlerle birleştirilerek 9 gün tatil ihtimali bulunuyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başladı. Ramazan ayı 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan’da idrak edilecek.