Ramazanı ithal bakliyat kuyruğunda karşıladılar: Boğazımızdan bir şey geçsin de…

Zam yağmuru altında bunalan vatandaşlar çareyi bir miktar daha ucuza ürünlerin satıldığı mağazalarda arıyor. Adana'da da vatandaşlar Ramazan öncesi TMO satış noktası önünde kuyruğa girdi. TMO, "Çiftçinin kara gün dostu" olması gerekirken Kanada'dan ithal etilmiş kırmızı mercimeğin ve İtalya'dan ithal pirincin piyasaya göre bir miktar ucuza satıyor.

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Ceyhun ÖZGÖNÜL/ADANA

Bu yıl Ramazan sofralarında, fiyatının yüksek oluşu nedeniyle vatandaşın yanına yaklaşamadığı yerli gıdalar yerine, aynı lezzeti vermese de nispeten fiyatı daha ucuz olan ithal gıdalar da yer alacak.

Zincir marketlerdeki gıda ürünlerinin yanına yaklaşamayan vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarında tencereyi kaynatmak için, ithal bakliyat satan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktaları önünde kuyruk oluşturdu.

“BOĞAZIMIZDAN BİR ŞEY GEÇSİN DE…”

Vatandaşlar, Adana'da da sabah erken saatlerden itibaren 11,5 TL'den pirinç, 12'şer TL'den mercimek ve kuru fasulye almak için TMO'nun D 400 Karayolu üzerindeki tesislerinde sıraya girdi. Zincir marketlerde iki katına satılan ürünlerini bir miktar daha ucuza satın alan vatandaşlar, “İthal pirinç ve mercimek aslında damak tadımıza çok uygun değil ama artık damak zevkini bir kenara bıraktık. Boğazımızdan bir şey geçsin de ne geçerse geçsin noktasındayız” dediler.

“GÜCÜMÜZ BUNA YETİYOR”

Uzun süre TMO kuyruğunda bekleyip bakliyat alan vatandaşlardan emekli Aydın Güleker, “Başka çaremiz yok. İthal ürün de olsa fiyatı daha uygun olduğu için kuyrukla beklemeyi göze aldık. Ben de isterim en güzel Osmancık, Gönen pirinci almayı, yerli mercimeği tercih etmeyi ama ne yapalım gücümüz ancak buna yetiyor” dedi.

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