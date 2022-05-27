Rant iddialarının odağındaki MHP’li başkanın kızından açıklamada

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi, ormanlık alanın ortasındaki parseli eko turizm alanına çevirmek için imar planı değişikliği yapmış ancak kararının iptali için dava açılmıştı. Söz konusu alanın sahibi MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızı Merve Ergün konuya ilişkin açıklama yaptı.

İlker KILIÇASLAN

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MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi’ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş ve tartışmalı imar planı değişikliğini CHP yargıya taşımıştı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Avukat Yalçın Arcak ve CHP İl Başkan Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ile birlikte imar planı değişikliği kararı için Manisa 2. İdare Mahkemesi’ne dava açmış ve davanın ara kararından alanın MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Manisa'da büyük yankı uyandıran olay konusunda CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Yalçın Arcak, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma' iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kamuoyundaki rant iddialarının hedefi olan büyükşehir belediye başkanının kızı Merve Ergün yazılı açıklamada bulanarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“BEYANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün yaptığı yazılı açıklamada kendisinin kadın bir girişimci olduğu vurgusunu yaparak şu ifadelere yer verdi:

*Kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları tarafından yürütülen program ve projeler ile kadın girişimciliğinin desteklenmesi amaçlanırken, dünyanın en büyük sorunlarından biri olan toprağın canlılığını yitirmesi üzerine yapılacak olan çalışmalarda öncü olmayı hedefleyen bir vizyon taşıyan bir kadın girişimci olarak şahsım hakkında gerçeklere aykırı bir şekilde yayınlanan haberleri üzülerek okumakta ve izlemekteyim.

*Babamın Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı sıfatından dolayı, siyasi rant peşinde koşan birtakım çevrelerce; ‘Kalıcı Tarım' anlamına gelen ve doğanın hareketlerini esas almış bir sürdürülebilir tasarım bilimi olan permakültür hakkında en ufak bilgisi olmayan ancak çiftçilerin yanındayız imajı çizmeye çalışan bir takım siyasi kişilerin ‘ağaçları kesiyorlar, dağları deldiler, havuzlu villalar yapacaklar, rant sağlıyorlar, hukuksuz işler yapılıyor' şeklinde beyanları gerçekleri yansıtmamaktadır.

“İMAR PLANI KABUL EDİLDİKTEN SONRA SATIN ALDIM”

Açıklamasında CHP'lilerin arsanın satın alınmasının Manisa 2. İdare Mahkemesi'nde görülen dava sırasında satın alındığına yönelik iddialarına da yanıt veren Merve Ergün açıklamasına şu cümlelerle devam etti:

*Öncelikle her sıfattan ari şekilde, şahsım Merve Ergün olarak, Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olup, yıllardır merak duyduğum ve inandığım değerler doğrultusunda onarıcı tarım ve permakültür hakkında ekosistemlerin korunmasını esas alan tasarımlar yapmak üzerine eğitimler aldım.

*Almış olduğum eğitimler neticesinde bu eğitim ve uygulamaları hayata geçirmek gayesiyle, Manisa 2. İdare Mahkemesi 2022/258 E. Sayılı dosyada davacı sıfatına haiz Manisa Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Bülent Mersinli tarafından 1/5000 lik imar planına evet oyu verilmiş olan ve oybirliği ile 13.07.2021 tarihinde kabul edilerek Manisa Büyükşehir Belediyesinden geçen imar planına sahip gayrimenkulü 25.10.2021 tarihinde 1/5000 lik imar planı kabul edildikten sonra satın almış bulunmaktayım.

*Bilindiği üzere mal edinme ve çalışma hakkı anayasal bir hak olup, her bir kadın girişimci gibi eğitim almış olduğum alanlarda faaliyet göstermek, istihdam yaratmak üzere eko turizm alanı imarlı gayrimenkulü satın aldım.

*Anılı imar planı geçerken bahsi geçen gayrimenkulü ‘eko turizm alanı' için evet oyu kullanan siyasilerin, bahse konu gayrimenkulü ben satın aldıktan sonra tamamen babamın Büyükşehir Belediye Başkanı olması sebebiyle aslında siyasi rant sağlamak amaçlı 1/5000'lik İmar planına verdikleri evet oyunu hiçe sayarak, dava açmaları ve sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatmalarını anlamış değilim.”

AÇIKLAMADA EKO TURİZM VURGUSU

Merve Ergün yazılı açıklamasında eko turizm konusunda vurgu yaparak, kendisinin sahibi olduğu alan üzerinde butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri gibi tesislerin yapılabileceğini ifade etti.

Açıklamasına söyle devam etti:

*Eko turizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir.

0İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın ‘8.4.9. Eko-Turizm Alanları” başlığı altında yer alan plan hükümlerinde; Bu plan ile belirlenen veya alt ölçekli planlarda belirlenebilecek olan bu alanlarda; turizm tesislerinin niteliklerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olan, ekolojik yapı ile bütünleşik butik oteller, özel konaklama tesisleri ve kırsal turizm tesisleri ile bunlara bütünleşik spor tesisleri, satış üniteleri ve gerekli sosyal donatı alanları yer alabilir.' hükmü yer almaktadır.

*Anılı hüküm uyarınca asılsız bir şekilde iddia edildiği gibi gayrimenkulün havuzlu villalar ile dolması imkansızdır.

*Aksine projem, doğayı korumayı baz alarak oluşturulurken, toprağa zarar vermemek adına, yapılacak olan konutların ve misafirhanelerin bile parça parça araziye getirilip birbirine monte edilmesi, topraktaki canlılığın korunması ve devam etmesi adına yalnızca yükseltilmiş temellerin kullanılması, tüm yapıların yağmur suyu hasatlarının, gri ve siyah su atıklarının toplanarak, bitki yataklarında arıtılıp, tarım arazilerinin sulama sistemlerinde kullanılacak şekilde dönüştürülmesi, arazide bulunan kirli su kaynaklarının yine bitki sistemleri ile arındırılarak doğal göletlere dönüştürülmesi ve geri kazandırılması, tesisin tüm gıda atıklarının kompost olarak dönüştürülüp doğal gübre yaratılması ve bununla birlikte ilaç kullanılmadan, doğal reçetelerle, bitkilerin etkileri baz alınarak, permakültür ve bütüncül yönetim kuralları ile tarımsal üretim yapılarak ülke ekonomisine ve çevreye yararlı bir tesis kurulmasıdır.

*Hatta ve hatta, doğal kimliğin korunması adına, arazinin geçmiş senelerdeki uydu görüntülerinden alınan ağaç haritalarından yola çıkılarak, yoğun bir ağaçlandırılma çalışması yapılmış ve arazinin eski kimliğine dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

“SİYASİ RANT KAVGASINDAN İBARET”

Büyükşehir belediye başkanın kızı Merve Ergün açıklamasının son kısmında yaşanan durumun siyasi bir rant kavgası olduğunun altını çizerek şu cümlelere yer verdi:

*Eko Turizm Alanına yönelik kanunsuz ve hukuksuz 1/5000'lik imar planına' Bülent Mersinli ve CHP komisyonunca ne gerekçeyle ve oy birliği ile evet dedikleri tarafımca anlaşılamamıştır.

*Evet oylarının akabinde asılsız iddialar ile kendileri ve oylarıyla çelişmeleri açıkça iyi niyet kurallarına aykırı olup, iddiaların aksine ortadaki rant iddiası aslen konunun yalnızca bir siyasi rant kavgasından ibaret olduğunu gözler önüne sermektedir.

*Adımı kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalışmaları, kişisel verilerimi açık ederek hedef halinde getirme çabalarını anlamam ve bu linç kültürünü kabul etmem mümkün değildir.

*Bu konuyu servis eden siyasilerin bir de meslek olarak savunma mesleğini icra ettiklerini üzülerek öğrendikten sonra gerek haberlerin asılsız olması gerekse kişisel haklarımın ve verilerimin ihlaline ilişkin her türlü şikayet ve dava haklarımın saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgilerine arz ederim.

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