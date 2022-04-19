‘Reyhanlı’da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli yaşıyor’

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bir televizyon programında Suriyeli sığınmacıların kenti nasıl etkilediğini anlattı. Savaş, “Suriye sorunu milli bir meseledir... Reyhanlı’da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli yaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Can ÇAPAR

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, katıldığı bir televizyon programında Hatay'daki Suriyeli nüfus ve kente olan etkilerine dair açıklamalar yaptı.

“REYHANLI'DA 12 İLÇEMİZİN NÜFUSUNDAN DAHA FAZLA SURİYELİ YAŞIYOR”

Hatay'daki Suriyeli nüfus hakkında bilgi veren Başkan Savaş, “Hatay, 1 milyon 671 bin nüfusa sahip. Suriyeli nüfusun 450-550 bin civarında olduğunu açıklayan resmi rakamlar var. Resmi olmayan rakamlarda ise 100 binden 300 bine kadar insanın olduğu konuşuluyor. Sadece Reyhanlı'da en son açıklanan Türk nüfusu 98 bin 500. Suriyeli nüfus ise 131 bin civarında. Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin doğum oranı da oldukça fazla” dedi.

“HATAY'DAKİ BİRÇOK SEKTÖR OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Suriyelilerin Hatay'daki birçok sektörü olumsuz etkilediğini de belirten Savaş, “Tarım sektöründe 36 bin sigortalı insan çalışırken bu sayı 9 bin civarlarına düştü. Tarım sektöründeki insanımız yüzde 74'ü tarımdan çekilmiş durumda. Lojistik sektöründe de sıkıntılar yaşamaktayız. Lojistik sektöründe şu anda yüzde 38 daralma var” diyerek ekonomik anlamda sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

“TİCARET ODASINDA BİN 559 SURİYELİ FİRMA KAYITLI”

Bin 559 Suriyeli firmanın ticaret odasında kayıtlı olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, yurt dışından ve yurt içinden gelen turist sayısının da azalmasıyla esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Hatay'daki demografik yapının gittikçe bozulduğunu ifade eden Başkan Savaş, Suriyeli seçmen sayılarının da arttığını belirtti.

Savaş demografik yapı hakkında şunları söyledi:

* Hatay’da demografi giderek aleyhimize değişiyor. 31 Mart 2019’dan 1 Mart 2021’e kadar 13 aylık süre içerisinde seçmen sayımız yüzde 3,8 iken Suriyelilerin seçmen sayısı yüzde 38 artmış durumda. Onlarınki bizden 10 kat artmış durumda.

* 2019 seçimlerinde 13 bin Suriyeli oy kullandı. Bir yıl önceki verilerle şu anda yaklaşık 38 bin Suriyeli oy kullanacak. Yayladağı’nda yüzde 15 olan Suriyeli seçmen sayısı yüzde 19’a çıkmış durumda.

* Demografik yapı bizim aleyhimize değişiyor ve iktidarın bundan rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Bu Hatay’da böyleyse İstanbul’da, Şanlıurfa’da, Gaziantep’te de böyle olacaktır.

* Türkiye Cumhuriyeti’nin koyduğu yasalara, Cenevre Sözleşmesi’ne ve New York Mutabakatı’na göre bu misafirlerimiz ancak geçici statüde değerlendirilebilir. Ancak siz bunlara vatandaşlık veriyorsunuz.

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak bu kadar kolay olmamalı. Bu coğrafya hem çok stratejik hem de jeopolitik anlamda da çok önemli.

“BU SORUN SADECE TOPLUMUN VE PARTİNİN DEĞİL HEPİMİZİN SORUNU”

Suriyeliler konusunda partilerin tutumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Savaş, şu ifadeleri kullandı:

* Bu sorun sadece toplumun veya partinin sorunu değil hepimizin sorunu. Herkes bu sorundan dolayı rahatsız ve gelecek ile ilgili kaygılı durumda. Bu bir milli meseledir ve hepimizin bu sorunu konuşması lazım.

* Gelecekte çocuklarımıza kâbus dolu ortam bırakmamak ve çocuklarımızın geleceğini karartmamak için hepimizin yapması gereken bu sorunu konuşmak ve birlikte çözmektir.

* İktidar partisi bu sorunu çözmek istiyorsa Genel Başkanımız ve Millet İttifakı'nın paydaşları bu çözüme ortak olur. Biz de çözüme ortak olmak için elimizden geleni yaparız.

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