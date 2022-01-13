Riskli alan gösterilen alanda vatandaşlar evlerinden zorla çıkarılacak

Elazığ’ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi Cumhurbaşkanı Kararıyla ‘riskli alan’ ilan edilmesi sonrasında Camiikebir mahallesindeki vatandaşların evlerinden çıkması için Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü tarafından tebligatlar gönderildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Elazığ'ın Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Kararıyla Riskli Alan ilan edildi.

Kararın ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Camiikebir mahallesi sakinlerinin evlerinden 15 gün içerisinde tahliye etmeleri istendi.

Tahliye kararına ilişkin konuşan Maden belediyesi bağımız meclis üyesi Lütfiye Gürün, “AK Parti Elazığ milletvekillerinin burada yapılacak projelere ilişkin sunum yaptığı görselleri görseydiniz ağzınız açık kalırdı ve bu tam 3 yıl önce oldu. ‘Biz bunları yapacağız' dediler ama ortada yapılan hiçbir şey yok. Ak Partili vekiller buradaki mağdur olan halkla dalga geçtiler” diyerek tepki gösterdi.

“TAHLİYE EDİLMEMESİ DURUMUNDA ELEKTİRİK VE SU HİZMETLERİ DURDURULACAK”

Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Camiikebir mahallesinde oturan vatandaşlara gönderilen tebligatta şu ifadeler kullanıldı:

*Elazığ İli Maden İlçesi, Camiikebir Mahallesi 18.06.2019 tarih ve 1550 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla “Riskli Alan” ilan edilmiştir.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” çalışmaları başlatılmıştır.

* Rezerv Yapı Alanında bulunan binanızın 15 gün içerisinde insandan ve eşyadan tahliye edilmesinin sağlanması, Camiikebir Mahalle muhtarlığından tahliye tutanağının imzalanması gerekmektedir.

*Binanın 15 günlük süre sonunda tahliye edilmemesi durumunda 3 gün içinde bu yapılara elektrik, su, hizmetlerinin durdurulacağı, 6306 sayılı Kanunun 6A maddesine istinaden kilitli kapıları açmak veya açtırmak da dahil olmak üzere “tahliye ve yıktırmaya” yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacaktır.

“BAKIR FABRİKASININ HAFRİYAT DÖKÜMÜ SONUCUNDA HEYELAN TEHLİKESİ OLUŞTU”

Camiikebir Mahallesinde oturan vatandaşlara yılda üç dört defa evlerini boşaltmaları için tebligatlar gittiğini belirten Maden Belediyesi bağımsız meclis üyesi Lütfiye Gürgün, şöyle konuştu:

* Ancak ‘evlerinizden çıkın' diyen vatandaşlarımız için yapılan hiçbir şey yok maalesef.

* İlçemizde özel bir bakır fabrikasının hafriyatını kontrolsüz bir şekilde dökmesinin sonucunda bu bölgemizde bir heyelan tehlikesi meydana geldi bu heyelan tehlikesinden dolayı bu mahallemizdeki insanlar evlerinden çıkarılmak isteniyor.

*Ancak ben buna inanmıyorum çünkü 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçemizde bir tek çatlak dahi oluşmamıştı.

* Mahalle sakinlerine şunu söylüyorlar; ‘sizlere kira yardımı yapacağız ev yapacağız, işyeri yapacağız' diyorlar ve bunu yaklaşık 5 yıldır söylüyorlar.

*Ve bu sözlere inanıp evlerini terk eden insanlar için hiçbir şey yapılmadı. Buradaki insanlarımız için atılan hiçbir adım yok. 140 tane TOKİ yapılacakmış ihaleye çıkmış diyorlar ama şuan ortada bir şey yok.

*Bu konuyla ilgili yapılan toplantılar AK Parti Elazığ milletvekillerinin burada yapılacak projelere ilişkin sunum yaptığı görselleri görseydiniz ağzınız açık kalırdı ve bu tam 3 yıl önce oldu.

* ‘Biz bunları yapacağız' dediler ama ortada yapılan hiçbir şey yok. Ak Partili vekiller buradaki mağdur olan halkla dalga geçtiler.

“BİR FABRİKANIN İŞİ İÇİN İNSANLARIMIZ YERLERİNDEN EDİLİYOR”

‘İlçemizde bir fabrikanın işi için ömrü Maden'de geçmiş insanlarımız yerlerinden ediliyor' diyen Gürgün, “Bunun başka bir açıklaması yok. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Bey bu konuyla ilgili mecliste önergeler verdi bu önergelere evet demeyen yine Ak Parti Elazığ Milletvekilleriydi. Allah'tan korkun gelip görüyorsunuz buradaki sıkıntıları. Deprem sonrasında bir yıl içerisinde yeni binlerce bina yapılırken 3 yılda Maden ilçesinde tek bir şey yapılmadı. Burada tek bir amaç var insanları baskı, korku politikasıyla evlerinden etmek ve orayı bakır fabrikasının himayesine vermek istiyorlar. Bu kararı protesto ve yaratılan mağduriyetin duyulması için ilçemizde eylem yapma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyenin kılık kıyafet genelgesi tartışma yarattı