Rizelileri ayağa kaldıran gübreyle ilgili açıklama geldi

Rizelilerin, "Hile var" diye ayağa kalktığı gübreyle ilgili açıklama geldi. 5 TIR gübrenin sahipi TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Gübre alımında ana yüklenici firmanın gübreyi temin ettiği taşeron çuvallara etiket ve GTS kodu basmadığı için geri gönderdim. Bu nedenle itibar süikasti yapmak isteyenlerle ilgili hukuki süreç başlatıyoruz" dedi.

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Önceki gün Rize Ardeşen’e yanaşan 5 tır dolusu gübreye ilişkin bir açıklama daha geldi.

Çay üreticilerine daha uygun fiyata gübre temin ederek deste olmayı amaçladıklarını kaydeden TAHAP Başkanı Mustafa Sarıoğlu yazılı açıklamasında özetle şunları savundu:

Gübre alımında ana yüklenci firma olan UNB Tarım AŞ'den isteğimiz çay gübresi, taşeron firma olan Gold Gübre Tarım AŞ'den temin edilerek bize ulaştırılmıştır.

Fakat gelen gübrenin çuvallarında etiket ve GTS'nin olmaması nedeniyle direkt teslim almayarak tarafımdan geri gönderilmiştir.

Çay üreticisi için son derece hayati öneme sahip olan gübrenin, taşeron firma tarafından sorumsuz ve dikkatsizce yüklenmesi sonucu bir karışıklık meydana gelmiştir.

Gelen üründe çuvallar üzerinde herhangi bir etiket veya GTS dediğimiz Gübre Takip Sisteminin olmaması nedeniyle, dağıtım töreni RizeTv'nin canlı yayınında yaptığım konuşmada bu dağıtımın yapılmayacağını belirterek, gerekçemi ise gelen gübre çuvallarda prospektüsün yeralmaması ve GTS'nin olmaması olarak ifadeederek, dağıtımının yapılmayacağını dile getirdim.

Çiftçimize istediğimiz evsafta temin edeceğimiz gübreyi kardeşlerimize taahhüt ettiğimiz fiyattan da dağıtacağımızı ayrıca belirterek, kimsenin şüphe duymamasını istedim.

Üreticiye fahiş fiyatla gübre satmayı amaçlayan bir grup baronunun, bize karşı adeta itibar suikasti girişimi talimatımla püskürtülmüş olmasına rağmen, gelen ürüne ilişkin tarafımızdan da herhangi bir dağıtımı gerçekleştirilmediği gibi hiç kimseden de bir ücret tahsilatı da yapılmamıştır.

Gelen gübrenin nei çerdiğini bilmek adına acilen laboratuvara göndererek, ürün analizini istedik.

TAHAP, çay üreticisi emekçilere söz verdiği gibi önümüzdeki hafta açıkladığı fiyat ile birlikte gübre dağıtımını gerçekleştirecektir.

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