RTÜK’ten Halk TV ve TELE1’e bir ceza daha
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'TURKEN' vakfı açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV'ye bir ceza daha kesti. HDP milletvekilinin canlı yayında 'Sayın Öcalan' sözleri nedeniyle de Halk TV'ye 3 program durdurma cezası verildi. TELE 1'e de RTÜK eleştirisi yaptığı için para cezası kesildi.
RTÜK, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Mayıs 2022 tarihli “TURKEN Vakfı” açıklamasını ikinci kez yayınlayan Halk TV'ye ikinci kez idari para cezası verdi.
RTÜK, 30 Mayıs'taki toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun TURKEN Vakfı açıklamalarını canlı yayınlayan 4 TV kanalına para cezası vermişti. Halk TV de karara tepki olarak, cezaya gerekçe gösterilen Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yeniden yayınlamıştı.
Halk TV'ye ayrıca HDP Milletvekili Mehmet Tiryaki'nin, terörist başı Abdullah Öcalan için kullandığı “Sayın” ifadesi nedeniyle para ve 3 kez program durdurma cezası da verildi.
TELE 1’E SAYIŞTAY CEZASI
RTÜK, TELE1'e de Sayıştay raporuna dayanarak kendisini eleştirdiği gerekçesiyle para cezası verdi.