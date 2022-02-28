Rus Konsolosluğu önünde 3 kişilik protesto

Antalya'da Rus Konsolosluğu önüne gelen 3 Ukraynalı, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

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Antalya’da 5 gündür kentin birçok noktasında Rusya’nın ülkelerine saldırmasını protesto eden Ukraynalılar, bugün de Rus Konsolosluğu önünde toplanmak için sosyal medya üzerinden haberleşti. Polis ekipleri Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan Rus Konsolosluğu önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, çevreyi de bariyerlerle kapattı.

Rus Konsolosluğunun bulunduğu bölgeye, eylem saatinde 3 kişinin geldiği görüldü. Gelen Ukraynalı kadın ile kocası ellerinde hem Türk hem Ukrayna bayrağı açtı. Daha sonra ise bir başka Ukraynalı kadın Rus Konsolosluğu önüne gelerek, yapılan saldırıyı kınadı.

Önceki günlerde Rus Konsolosluğu önüne gelen bazı Ukraynalılar, bankların demir bariyerlerine ve ağaçlarına Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve lacivert renkte bezler asmıştı. (DHA)