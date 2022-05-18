SADAT önergesine AKP ve MHP’den ret!

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un SADAT şirketinin kamu kurumlarıyla ilişkilerinin açığa çıkarılması ve şirket hakkındaki iddiaların araştırılması yönündeki verdikleri araştırma önergesi Meclis’te AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Veli TOPRAK

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CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, SADAT'ın paramiliter bir örgütlenme olduğuna dikkat çekerek, “Bu paramiliter örgütlenmenin arkasında sarayın olması, bunun bir suç olmasını ortadan kaldırmaz. Tam tersine, sarayın da bu suçun ortağı olduğunu gösterir, SADAT, 10 yıl önce kurulduğunda sorduk: ‘Dayanağı nedir bunun? Silahlı Kuvvetlerin arazilerini bunlara kullandırıyor musunuz?' diye. SADAT’ın kuruluş izni İstanbul Valiliği tarafından verilmiş ve ‘Özel Güvenlik İzin Belgesi… Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu, yurt içi ile ilgili. Bu kanun ‘Uluslararası harp stratejilerini öğretebilirsin' demiyor” dedi.

BEYAZ TOROS HATIRLATMASI

Tezcan ”Türkiye gayrinizami harp, kontrgerilla, özel harekât, özel harp; bunları çok duydu, çok yaşadı bunları. Beyaz Torosların dönemini de yaşadı, sonraki dönemleri de yaşadı. Bugün Türkiye, bu tip paramiliter suç örgütlerinin acısını hâlâ hesaplaşamadığı için çekmek zorunda.” açıklaması da yaptı. Tezcan, SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi‘nin bir dönem Erdoğan'a danışmanlık yaptığını hatırlatarak, “Sabotaj nasıl yapılır?' diye mi danıştın, Pusu nasıl kurulur?' diye mi danıştın? ‘Bomba nasıl atılır?' diye mi danıştın? Neyi danıştın devletin en tepesinde? ‘Kurtarma ve kaçırma işlemleri nasıl yapılır?' diye mi danıştın? Bu milletin parasıyla maaş verdin,senin danışmanındı” diye konuştu.

AKP Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise SADAT'la ilgili eleştirilere, “Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte, Savunma Sanayisi Başkanlığımız birçok firmayla çalışmaktadır, SADAT da bu firmalardan biri. Bu firmaya özel bir anlam yüklemek çok da doğru değildir” dedi.

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