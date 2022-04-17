Sahte madeni Euro operasyonu

Sahte madeni Euro imal ederek yurtdışına gönderme hazırlığında bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda, 10 bin adet 2 Euro’luk sahte madeni para ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; S.D. isimli bir şahsın, yurtdışına göndermek üzere yüklü miktarda sahte madeni Euro imal ettiği bilgisini aldı. Yapılan takip neticesinde, şüphelinin “Sahte Euroları” Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, şüpheli S.D.'yi suçüstü yakaladı. Adeta küçük bir darphaneye dönüştürülen depoda yapılan aramalarda; 10 bin adet 2 Euro'luk sahte madeni para, 16 bin 000 adet basıma hazır madeni çerçeve ile pulu ve bir adet hidrolik pres makinesi ele geçirildi.

Operasyon sonrası yapılan teknik incelemede; ele geçirilen sahte madeni paraların yurtdışındaki kumar makineleri ve sigara otomatlarından geçmesi için elektrolize edilerek imal edildiği, tüm özellikleri ile gerçeğine çok yakın olduğu tespit edildi. Yakalanan S.D., “Parada Sahtecilik” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.