Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı düzenleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 7, 8 ve 9. dereceli toplam 10 Avrupa Birliği (AB) Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular sadece e-Devlet – Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Başvurular 17 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 1 Şubat 2022 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

Sınav yapılacak AB Uzman Yardımcısı kadrolarına ilişkin alım yapılacak bölümler, kadro sayısı ve KPSS puan türüne ilişkin bilgileri görüntülemek için tıklayınız…