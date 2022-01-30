Sarıgül: Bu aziz millete gülmeyi unutturdular, sevinmeyi unutturdular

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gelen yüksek faturalara tepki göstererek, "Faturalar cepleri yakmaktan çıktı, canları yakmaya başladı Bu aziz millete gülmeyi unutturdular, sevinmeyi unutturdular." dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yüksek miktarlarda gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili açıklama yaptı.

“AZİZ MİLLETE GÜLMEYİ UNUTTURDULAR”

“Evlere fatura ateşi düştü” diyen Sarıgül şu ifadeleri kullandı: “Yüksek faturalar hanelerde huzur bırakmadı. Faturalar cepleri yakmaktan çıktı, canları yakmaya başladı. Türkiye, zamlardan, faturalardan başka bir şey konuşamıyor. Bu aziz millete gülmeyi unutturdular, sevinmeyi unutturdular. Çocuklar, çocukluğunu yaşayamaz oldu. Yaşananlar pahalılık ve geçim sıkıntısı olmaktan çıktı, zulüm olmaya başladı. Akaryakıt, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar esnafı, çiftçiyi, KOBİ'leri de zor duruma soktu. Maliyetleri de yükseltti.”

Sarıgül, iktidardan acilen yapması gerekenleri şu şekilde açıkladı:

*Evlere düşen fatura ateşini hemen söndürün. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarını geri alın.

*Elektrikte düşük tarife sınırını aylık 150 kilovatsaatten, 250 kilovatsaate yükseltin.

*Elektrik, doğalgaz ve suda KDV oranını yüzde 1'e düşürün.

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