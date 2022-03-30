Sarıgül: Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar

TDP Lideri Mustafa Sarıgül, TMO’nun ekmeklik buğday fiyatlarını arttırmasına tepki gösterdi.

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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, TMO'nun ekmeklik buğday fiyatlarını arttırmasına tepki gösterdi. Sarıgül, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz” dedi.

Sarıgül’ün açıklamalarının tamamı ise şöyle:

“Mübarek Ramazan ayı başlıyor. Bütün yurttaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.

Türkiye Ramazan ayına maalesef sevinçle giremiyor. 5 litrelik ayçicek yağı 200, bir kilo domates 15, bir marul 10 lira, ramazan pidesi 5 lira olmuş, millet kara kara düşünüyor. Mutfaklarda huzur yok. Durum bu haldeyken Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Yetkilileri uyarıyorum; bu artışın ekmek fiyatlarına yansımasını muhakkak önleyin.

Yurttaşlarımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Ülkemizde günde 34 liradan az geliri olan 12 milyon, günde 15 lirayla geçinen 4 milyon insanın yaşadığını unutmayın. Ekmekle oynamayın, ekmek adamı çarpar, ekmekle oynayan iflah olmaz.”

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