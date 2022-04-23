Sarıgül: Türkiye bir an önce parlamenter demokrasiye dönmelidir

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 23 Nisan nedeniyle yayımladığı mesajda, "Büyük Atatürk, bu bayramı en değerli varlığımız olan çocuklara armağan etmekle milli iradeye verdiği önemi göstermiştir. Türkiye, bir an önce, bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bu sistemden vazgeçerek kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasiye dönmelidir" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

“TBMM, GÜCÜNDEN ÇOK ŞEY KAYBETTİ”

“23 Nisan 1920, Türk milletinin, Büyük Atatürk’ün etrafında ve TBMM çatısı altında toplandığı tarihtir.” diyen Sarıgül, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin kendi kaderine el koyma kararlılığının, milli irade üstünlüğünün ortaya konduğu ve oluştuğu yerdir. TBMM, kuruluşunun 102. Yıldönümünü ne yazık ki gücünden çok şey kaybederek kutlamaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle TBMM devre dışı kalmış, demokratik rejimin kalbi, milli iradenin tecelli ahı olma hüviyeti önemli ölçülerde aşınmıştır. Denetim yapamayan, vergi ve bütçe hakkını cumhurbaşkanına devreden, cumhurbaşkanlığından gelen kanunları çıkaran bir mekanizma haline dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı.

“TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI, GÜÇLÜ MECLİS, BAĞIMSIZ YARGI”

Türkiye Değişim Partisi’nin “Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı” diyen bir parti olduğunu belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

“Bir partinin genel başkanlığını yapan taraflı bir Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve 84 milyonun birliğini temsil eden, herkese eşit mesafede olan tarafsız bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Güçlü meclis istiyoruz. Meclisi güçlü yapan görev ve yetkileri değil güçlü milletvekilleridir.

Parti liderlerinin ve delege ağalarının değil üyelerin seçtiği adaylar güçlü milletvekilidir. Devlet yönetiminde bir kişinin değil, millet iradesinin temsilcilerinin sözü geçsin istiyoruz. Bir kişinin merhametine kalmış adalet sistemine, bir kişinin her sözünün hukuk sayılmasına karşıyız, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığından yanayız. Kusursuz ve noksansız bir demokrasi istiyoruz. Herkesin işinin, aşının, evinin olduğu, herkesin, her yerde insanca yaşadığı bir Türkiye istiyoruz.”

“TÜRKİYE PARLAMENTER SİSTEME DÖNMELİDİR”

Sarıgül, “Türkiye, bir an önce, bütün yetkilerin tek adamda toplandığı bu sistemden vazgeçerek kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter demokrasiye dönmelidir. Büyük Atatürk, bu bayramı en değerli varlığımız olan çocuklara armağan etmekle milli iradeye verdiği önemi göstermiştir. Çocuklarımıza herkesin barış içinde, eşitlik içinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı Türkiye bırakma kararlılığı içerisinde çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, TBMM'nin tüm kurucu üyelerini, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve saygıyla anıyorum.” dedi.

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