Seçim Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek

6 muhalefet partisi tarafından kurulmasına karar verilen Seçim Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde yarın saat 15.00'da gerçekleştirecek.

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Türkiye, tarihinin en kritik seçimlerinden birisine hazırlanırken, seçimlerde sandık güvenliğini sağlamak amacıyla altı parti tarafından kurulmasına karar verilen Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu, faaliyetlerine başlıyor.

Altılı masayı oluşturan Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderlerinin kurulmasına karar verdikleri Seçim Süreci ve Seçim Güvenliği Komisyonu ilk toplantısını Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün tarafından yapılan duyuruda, komisyon toplantısının 27 Nisan 2022 (yarın) saat 15.00'te Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirileceği açıklandı.

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