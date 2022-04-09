Sedat Kılınç ve Gazeteci Azim Deniz’e saldırıda 6 gözaltı

Kayseri'de, yerel bir televizyon kanalında program yapan gazeteci Azim Deniz ile ekonomi eleştirileri sonrası MHP'den istifa etmesiyle gündeme gelen Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, saldırıya uğramıştı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Kayseri’de yayın yapan Deniz Postası TV Genel Yayın Yönetmeni Azim Deniz, ve MHP'den istifa eden Kocasinan Belediye Meclisi Üyesi Sedat Kılınç, kanalın stüdyosunda düzenlenecek program öncesinde bir grup tarafından saldırıya uğradı.

İş insanı Kılınç, stüdyodan dışarı çıkarılarak, bir süre daha darp edildi. Kılınç, yaralı olarak arabasına binip gittiği hastanede tedavi altına alındı.

AZİM DENİZ: BUNU ÜLKÜCÜLER YAPTI

Azim Deniz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu anda Deniz Postası TV’de canlı yayında olacaktık. Burada iş insanı ve Kocasinan Meclis Üyesi Sedat Kılınç’ı burada misafir edecektik. Ülkü ocaklarına ait yaklaşık 50 kişilik grup Deniz Postası TV’yi bastılar. Televizyon stüdyomuzun içerisinde beni darp ettiler. Sedat Kılınç’ı çok şiddetli bir şekilde darp ettiler ve Sedat Kılınç’ı kaçırdılar buradan. Stüdyodan adam kaçırdılar. Buradan misafirimizi darp ederek stüdyonun içinden kaçırdılar. Bunu ülkücüler yaptı” dedi.

“ÜLKEM İÇİN ÖLMEYE HAZIRIM”

Sedat Kılınç ise konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında “Değerli dostlar, ben iyiyim televizyon programı öncesi 100 kişiye yakın bir grup tarafından saldırıya uğradım. Ben iyiyim, hastahanede tedavi altındayım. Hastaneye gelen ülkemin her köşesinden arayan soran destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Kaçırıldığım ve sürüklendiğim haberi doğru değildir. Ben ülkem, vatanım için ölmeye de hazırım” ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Saat 21:15 sıralarında Deniz Postası Gazetesi ve Televizyonu isimli iş yerine zarar verme ve darp olayı ile ilgili olarak bahse konu gazete ve televizyonun sahibi Azim Deniz ve Kocasinan İlçe Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç'ın darp edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 6 şahıs Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.

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