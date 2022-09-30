Sekreterlik kadrolarını basamak yaptılar! Sınavsız atanıp müdür oldular

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevde yükselmeye tabi kadrolardan olan şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı kadrolarına son üç yıl içerisinde yedipersonelin sınavsız atandığı tespit edildi.

Orhan BOZKURT

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki sınavsız görevde yükselme ve liyakatsiz atamalar tek tek, isim isim Sayıştay raporuna girdi. Üniversitede, görevde yükselme sınavına tabi müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına naklen atama yapıldığı ortaya çıktı. Sayıştay denetçileri Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılan atama işlemlerinde, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uyulmadığını tespit etti.

Sayıştay raporunda, “Müdür veya müdür yardımcılığına atama yapılabilmesi için aranan sınav şartının bir kısım personel için dikkate alınmadığı ve sınavla atanması gereken kadrolara sınavsız atama yapıldığı tespit edilmiştir. 12.04.2014 tarih 28970 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde şube müdürlüğü ve müdür yardımcılığı için sınav şartı öngörülmektedir” denildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde görevde yükselmeye tabi kadrolardan olan Şube Müdürlüğü ve Müdür Yardımcılığı kadrolarına son üç yıl içerisinde yedi personelin sınavsız atandığı belirlendi. Sayıştay raporunda yer alan bulgulara göre; bu personellerin önce sınav şartı aranmayan Yüksekokul, Enstitü, Fakülte Sekreterliği ile İşletme Müdürlüğü yapıldıkları, bu kadrolarda bir süre bekletildikten sonra da üniversite bünyesinde şube müdürü, hastane müdürü veya müdür yardımcısı kadrolarına atandıkları belirlendi.

HERHANGİ BİR SINAVA GİRMEDEN…

Bu şekilde yapılan atamaların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat ilkesine aykırı olduğu belirtilen raporda, “Müdür veya müdür yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için sınava çalışan ve sınavda başarılı olan personel aleyhinde bir durum oluşturmaktadır. Ayrıca, sınavlarda başarılı olmak suretiyle müdür kadrolarına atanan kişiler varken herhangi bir sınava girmeden tabiri caizse sekreterlik kadrolarının basamak şeklinde kullanılması sonucu müdür veya müdür yardımcılığı kadrolarını sınavsız bir şekilde alan kişilerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır” denildi.

KARİYER VE LİYAKAT İLKESİNE AYKIRI DÜŞMEKTEDİR

Sayıştay raporunda son üç yıl içerisinde müdür veya müdür yardımcılığı kadrolarını sınavsız atanan personellerin listesi de yer aldı.

Cumhuriyet Üniversitesi İdaresinin savunmasına da yer verilen raporda şu tespitlerde bulunuldu:

– Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde, görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanların sayılmış olduğu, bunlar arasında da fakülte/enstitü ve yüksekokul sekreteri unvanlarına yer verilmediği belirtilmiştir. Dolayısıyla söz konusu sekreterliklerin üst görev, şube müdürlüğü kadrolarının da alt görev olduğu bu nedenle bu şekilde yapılan atamaların mevzuata uygun olduğu ifade edilmiştir.

– Kamu İdaresi cevabında, her ne kadar söz konusu atamaların mevzuata uygun olduğu ifade edilmiş olsa da söz konusu Yönetmelik, üst görevden alt göreve geçişte sadece sınav şartını ortadan kaldırmakta, özel şartları yani alt görevlerde bulunma şartlarını ortadan kaldırmamaktadır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelikleri, kamu personelinin yetenek, eğitim, liyakat ve başarı durumunu dikkate alarak, kamu hizmetlerinin temel bileşeni olan insan kaynağında kalite ve istikrarı sağlamak amacını taşıyan idari düzenlemelerdir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi bir görev için önce fakülte, enstitü veya yüksekokul sekreterliğine, daha sonra bu görevden şube müdürlüğüne atama yapılması, 657 sayılı Kanun' un temel ilkelerinden olan kariyer ve liyakat ilkesine aykırı düşmektedir.

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