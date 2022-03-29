Şifa reçetesinin 50 gramı 32 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün çiftçilerin karşısına geçip, manda yoğurtlu, kestane ballı tarif vermesi ve şifa için herkese tavsiye etmesi tepki topladı.

Mehmet SERBES

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Adana temsilcimiz Mehmet Serbes, ekonomik krizden beli bükülen halka sunulan ‘şifalı tarifin' bir öğünlük maliyetini hesapladı.

Serbes şu bilgiyi paylaştı: “Sayın Cumhurbaşkanımızın şifalı tarifini ben de denemek istedim. Bunun için şifalı tarifte adı geçen yiyecekleri aldım. Manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi birer kilo hesaplandığında 655 TL 85 kuruş ediyor. Ancak bir kişinin en fazla 50 gram yiyebileceğini düşünürsek bu da gün başına 32 TL'ye geliyor. 32 TL vatandaş için çok ciddi bir rakam. Bunu vatandaşımız nasıl ödesin? Üstelik sayın Cumhurbaşkanımızın tarif ettiği şifalı karışım yüksek miktarda şeker içeriyor. Ben de şeker hastasıyım. Fakat Cumhurbaşkanı'ndan iyi bilecek halim yok. Şifalı diyorsa, şifalıdır. Bakalım ne olacak. Şekerimi yükseltip yükseltmeyeceğini merak ediyorum.”