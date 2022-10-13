Sınırda, 10’u FETÖ, 4’ü PKK mensubu 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, 10'u Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 4'ü PKK mensubu olmak üzere 21 kişinin yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda “hudut kartalları” tarafından, Türkiye’den Yunanistan’a ve İran’dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişi yakalandı.

Yapılan incelemede yakalananlardan 10’unun FETÖ, 4’ünün de terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi. (AA)

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