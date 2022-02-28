Siyaset tarihine damga vuracak imza

Altı muhalefet partisinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” metni bugün kamuoyuna açıklanıyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları Bilkent Otel’de bir araya gelip halkın önünde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine imza koyacak.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altı muhalefet partisinin lideri bugün “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışmasını kamuoyuna sunmak üzere bir araya geliyor.

Bilkent Otel'de saat 13.30'da gerçekleşecek toplantıda 24 sayfalık ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metni, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkan yardımcıları tarafından kamuoyuna duyurulacak. Daha sonra 6 genel başkan, bu metni imzalayacak. ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' metninde yer alan başlıklardan bazıları şöyle:

– Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yılla sınırlanacak ve ikinci kez aday olamayacak. Cumhurbaşkanının yetkileri yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, siyasi partiye üye olamayacak.

– Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı hayata geçirilecek. Makul sürede yeni bir anayasa hazırlanacak ve referanduma gidilecek. Halkın da Meclis'e kanun önerisi verebilmesi sağlanacak, torba kanun uygulamasına son verilecek, kanun yapım sürecinde meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınacak.

– Başbakan TBMM üyeleri arasından seçilecek, yürütme organının başı olarak, Meclis'ten güvenoyu alacak, bakanlar, başbakan tarafından belirlenecek. Kamu yönetimi liyakat, etkililik ve saydamlık ilkelerine göre örgütlenecek. Kamuya alımlarda liyakat tartışmalarına yol açan sözlü sınavlar kaldırılacak.

– Gensoru, Meclis soruşturması, kamu kurumlarının denetimi ile Meclis yeniden güçlendirilecek.

– Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) lağvedilecek, savcılar ve hakimler kurulu diye iki ayrı birim bulanacak. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu üyeliklerine yapılan seçimler değiştirilecek. Adalet Yüksek Kurulu (AYK) oluşturulacak ve yargı mensuplarıyla ilgili atama, yükseltme, nakil, denetim ve disiplin işlerinden sorumlu olacak.

– Anayasa Mahkemesi, Avrupa modeline uygun olarak yeniden yapılandırılacak. Üye sayısı 21'e çıkarılacak. 2 isim Cumhurbaşkanı tarafından atanacak, geriye kalan 19 isim ise seçimle gelecek.

Akademisyenler ve STK'lar davet edildi

Bilkent Otel'deki toplantıya yazarlar, akademisyenler, meslek ve kadın örgütleri, sendikalar ile STK temsilcileri de davet edildi. 6 siyasi partiden toplam 300 siyasetçi de toplantıda hazır bulunacak. Toplantının sunuculuğunu ise gazeteci Tuluhan Tekelioğlu yapacak.

Bizim mücadelemiz ‘Ahmet gitsin Mehmet gelsin' mücadelesi değil

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DP lideri Gültekin Uysal, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın İstanbul'daki anma töreninde bir araya geldi. Karamollaoğlu konuşmasında “Erbakan Hocamızın mücadelesinin en önemli hedeflerinden birisi adil devlet ve insanca yaşam idi. Biz de bugün onun çizdiği yolda yürüyoruz. Bizim mücadelemiz Ahmet gitsin, Mehmet gelsin mücadelesi değildir. Şahıslarla değil zihniyetlerle uğraşırız. Tıpkı Erbakan gibi bedel öderiz, millete asla bedel ödetmeyiz” dedi. DP Genel Başkanı Uysal ise “Bugün kendisinin mirasını işine geldi mi sahiplenen, işine gelmedi mi o mirasa arkasını dönen bir siyasi zihniyetin unuttuğu uzlaşı kültürünü, Erbakan'la Demirel'le, Özal'la da birlikte anmak gerekir” ifadesini kullandı. Ahmet Davutoğlu da “Erbakan Hocamızı anan her kişi ertesi sabah uyandığında bir daha bu aziz ülkede asla 28 Şubatlar yaşanmayacak diyerek uyanır” düşüncesini dile getirdi. “Bugün düzenlenen toplantı kutuplaşmayı ve çatışmayı hızla azaltmayı başardığımız sürecin nişanesi olarak tarihteki yerini alacaktır” diyen Kılıçdaroğlu da şunları söyledi: “5 yıl önce başlattığımız diyalogun uzlaştığı noktadan hepimiz gurur duymalıyız. Diyalogun başlangıcında bana ve sayın Karamollaoğlu'na tepki gösterenlerin bugün ortaya çıkan tablodan mutluluk duyduklarını görüyorum ve biliyorum.”