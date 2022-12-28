Akşener’den, Ahlatlıbel Zirvesi sonrası ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında 27 Aralık akşamı Ankara’da yapılan baş başa görüşme konusunda ilk açıklama Meral Akşener’den geldi…

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Akşener, görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi.

“İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” diyen İYİ Parti lideri, şöyle konuştu:

*Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesine kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır.

*Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana

“NİYE DAĞILSIN ALTILI MASA?”

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorumuza “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” yanıtını verdi.

Altılı Masa'nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevaben, “Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı” dedi.

Akşener, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve başörtüsü konusundaki Anayasa Değişikliği sorularını yanıtlamadı.

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel sosyal tesislerinde yapılan görüşme talebinin Kılıçdaroğlu'dan geldiğini söyleyen Akşener, dağıtılan fotoğrafta her ikisinin de hayli gergin görünmesini kendisinin geçirmekte olduğu grip hastalığına bağladı, “Gergin bir durum yoktu” dedi.