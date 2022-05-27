Aynı evde üç kişi ölü bulundu! Polisler olay yerinde
İstanbul'un Şişli ilçesinde bir evde üç kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor.
Fulya’daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın üç kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. Ölenlerin bina önüne gelen yakınları göz yaşlarını tutamadı.
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