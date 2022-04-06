Diyanet İşleri şikayet etti, RTÜK ceza yağdırdı

RTÜK, Erzurum'da bir Kuran kursunda çocuklara tecavüz iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e para cezası verdi. Şikayetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı; Halk TV, KRT ve TELE 1’e para cezası verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. RTÜK’ün CHP’li üyesi Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

– RTÜK, Erzurum'daki Kur'an kursunda çocuklara tecavüz davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e % 2 para cezası verdi. Karar, Diyanet İşleri'nin şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındı. İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp!

– Şikayet dilekçesine göre, Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden “incinmiş” Diyanet İşleri Başkanlığı!!! Şaka gibi… “Çocuklara kıymayın efendiler…”

İlginizi Çekebilir Kuran kursundaki iğrenç olayla ilgili iddianame düzenlendi! Çocukların ifadeleri kan dondurdu

İlginizi Çekebilir RTÜK ceza yağdırdı