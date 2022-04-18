Eylem yapacaklardı! MİT yakaladı, Türkiye’ye getirdi
Türkiye'ye yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen IŞİD mensupları Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, MİT tarafından Suriye’de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yerel istihbarat faaliyetleri neticesinde yakalanan IŞİD mensupları, Orhan Moran ve Mustafa Kılıçlı, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Yakalanan örgüt mensupları verdikleri ön ifadelerde, Türkiye'ye ve Suriye'deki TSK varlığına eylem planladıklarını, ayrıca bölgedeki IŞİD mensuplarına da yardım ettiklerini belirttikleri öğrenildi.