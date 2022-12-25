Kar, yağmur, soğuk… Hafta ortasına kadar dikkat

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün Türkiye'nin iç kesimlerinde kendini gösterecek kar yağışı kuzey kesimlerde yağmur olarak görülecek. Yağışlar aralıklarla hafta ortasına kadar sürecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminlere göre bugün Ankara ve çevresinde kar yağışı bekleniyor. Yarın etki alanını genişletecek olan kar yağışı kuzey kıyılarımızda yağmur olarak görülecek. Hafta ortasından sonra yağışların etkisini yitirmesi bekleniyor.

BİRÇOK ŞEHRE UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay ve Van çevreleri ile gece saatlerinde Kilis, G. Antep, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.