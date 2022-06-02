Kılıçdaroğlu: Benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?

Türkiye'de kamplaşmanın ve kutuplaşmanın son dönemde arttığına dikkat çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?" dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya’da Muhtarlar ve Çiftçiler buluşmasına katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı açıklamalar… “Çok kamplaştık, çok kavga ediyoruz” diyen, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Komşumuzun inancını sorgulamaya başladık. Komşumuzun kimliğini sorgulamaya başladık. Komşumuz nedir diye sorgulamaya başladık. Yaşam tarzını sorgulamaya başladık. Bunu yapan siyaset kurumu.

– Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Oturup konuşmamız lazım. Hanginiz annenizi babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Hiçbiriniz. O zaman benim kimliğim neden siyasete konu oluyor?

GELİR ADALETLE DAĞITILMIYOR

– Benim elimde olmayan bir şey siyasete neden konu olur? Bu güzel ülkeyi büyütmek zorundayız. Zenginliğimiz var. Düşündüğünüzden daha zengin bir ülke Türkiye. Ama gelir adaletle dağıtılmıyor. Birisinin çocukları açken, işsizken, birisi 5,6,7 maaş alıyorsa, orada adalet yok, sorgulamamız lazım.

– Gelelim bize. Bizim kabahatimiz var. Gelip sizin sofranıza oturmadık. Derdiniz nedir diye sormadık. Ankara’da oturduk, güzel laflar etmedik. Bir de bize niye bize oy vermediniz diye kızdık. Yok artık öyle şey. Geliyorum, oturuyorum, konuşuyorum, dertlerinizi dinliyorum. Gerekirse günün 24 saati çalışıyorum sizin için, ülke için, hak için, adalet için mücadele ediyorum.

GÜBREYE, İLACA, FİDEYE, TOHUMA ZAM….

– Biz evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Üretiyorsunuz gayet güzel, zarar ediyorsunuz. Çiftçi zarar ederse ekemez arkadaşlar. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye’de.

– Siz hiç şunu düşünür müydünüz? Türkiye Cumhuriyeti’nin tarım bakanı, Fransa’da, o ülkenin tarımına yaptığı katkılardan dolayı madalya (2012 yılında dönemin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’e, Fransa Hükümeti tarafından Tarım Alanında Şövalye Liyakat Nişanı verildi.) alsın! Bizim büyümemiz lazım. Gübreye, ilaca, fideye, tohuma zam, elektriğe zam.

– Geçen yıl 4 milyona yakın garibanın evinde elektrik kesildi ama bu kardeşiniz şunu yaptı. 4 milyonun sesi duyulmuyordu. Ben de ödemedim. Geldiler, elektriğimi kestiler. Onların derdini dil getirdim.

ALTINA DÜŞTÜĞÜ ANDA BEN SATIN ALACAĞIM

– Dünyanın zammı yapılıyor. “Peki Kılıçdaroğlu sen ne yapacaksın?” diyeceksiniz? Hiçbir çiftçi ektiği ürün dolayısıyla asla zarar etmeyecek. Ektiğiniz tarlanın dönümüne ne ekiyorsanız maliyeti bellidir. Kardeşim sen bu ürünü bir dönümde kaça ürettin? 100 liraya… Sana makul bir kâr vereceğim, yüzde 15… 115 liranın üzerinde kime satıyorsan sat. Ama 115 liranın altına düştüğü anda devlet olarak ben satın alacağım.

– Hiç kimsenin alın teri yerde kalmayacak demektir. Çiftçiye ne kadar destek verirseniz o kadar iyidir. Çünkü tarım stratejik sektördür. Planlama olsa herkes ekecek, herkes kazanacak.

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