Piyasa dolandırıcılığıyla suçlanan 33 gazeteci ve ekonomiste beraat

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) şikayeti üzerine aralarında gazeteci, sanatçı ve ekonomistlerin olduğu 33 sanığın 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada karar çıktı.

Fırat FISTIK

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Bloomberg'te 10 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan ‘ekonomik kriz ve döviz' konulu haberi hazırlayan muhabirler Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç ile söz konusu haberi sosyal medya hesaplarından yorumlayan gazeteciler Sedef Kabaş, Merdan Yanardağ, Orhan Kalkan ve Mustafa Sönmez ile sanatçı Orhan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında, “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet etmek” suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması bugün yapıldı.

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Vedat Gürdal, Şenay Becerikli ve Orhan Kalkan ile sanık avukatları ve şikayetçi BDDK ile SPK avukatları katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Duruşma savcısı, “Sanıklar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu’nun ABD doları fiyatının artacağına yönelik yaptıkları haber ve paylaşımlar nedeniyle dava açılmışsa da yabancı ülke paralarının sermaye piyasası aracı olarak sayılmadığından suçun unsurlarının oluşmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarladı.

Şikayetçi BDDK avukatı Deniz Kubat, ilk olarak sanık Fercan Yalınkılıç ve Kerim Karakaya’nın TV’de yaptıkları haberler nedeniyle haklarında işlem başlatıldığını, sanıklar hakkında “itibarın zedelenmesi” suçu yönünden değerlendirme yapılarak hüküm kurulması gerektiğini belirtti.

SUÇ UNSURU OLUŞMADI

Sanık avukatları ise bilirkişi raporlarında hem piyasa dolandırıcılığı, hem de Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen “itibarın zedelenmesi” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat verilmesi talebinde bulundular. Sanıklar da beraatlerini talep ettiler. Mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle 33 sanık hakkında “piyasa dolandırıcılığı” suçundan beraat kararı verdi.

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