Türkiye Barolar Birliği’nden müzik yasağıyla ilgili dava

Türkiye Barolar Birliği, müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

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İçişleri Bakanlığı, geçen hafta müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Corona virüsü salgını sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı. Yeni genelge başta müzik ve eğlence sektörü olmak üzere tepki gördü. Türkiye Barolar Birliği genelgenin ipali için Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu:

– Türkiye Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde valiliklere gönderildiği duyurulan ve “müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen” genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay'a dava açmıştır.

– Bilindiği üzere, müzik yayını saatlerine sınırlama uygulaması, corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından farklı tarihlerde getirilmiştir. Dava konusu genelgenin yayımı tarihinde, corona virüsü tedbirlerinin uygulanması durumu ortadan kalktığından, varlık amacında “halk sağlığının korunması” ve “kamu yararı” gibi nesnel ölçütler bulunmayan Genelge'nin amaç yönünden hukuka aykırı olduğunun kabulü gerekmektedir.

– Öte yandan ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, müzik saatlerinin belirlenmesi konusunda yetkili kurum, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olup, davalı Bakanlığın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

– İptali istenen genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.