Soyer’den işsizlik mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSİAD işbirliğiyle eğitim desteği verilen ve yurda yerleştirilen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere destek veren iş insanlarının da bulunduğu yemekte Başkan Soyer, “Türkiye’de üniversite mezunlarının üçte biri işsiz. Bu, çok dramatik ve üzücü. Onun için biz elimizden gelenin daha fazlasını başarmak zorundayız” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kente şehir dışından gelip İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) aracılığıyla yurda yerleştirilen ve eğitim desteği verilen 73 öğrenciyle bir araya geldi.

“HEM İÇİM BURUK HEM GURUR DUYUYORUM”

Programda konuşan Başkan Tunç Soyer, “Büyük depremde Türkiye'ye örnek gösterilecek işbirliğine imza attık. Sonra da sosyal sorumluluk projelerinde hep birlikte yol aldık. Bugün yaptığımız çalışmanın içerisinde olmaktan çok mutluyuz. Başarı grafiği devam eden çocuklarımızın mezuniyetten sonra da iş imkanı olacak. Aslında hem içim biraz buruk hem bir yandan gurur duyuyorum. Türkiye'de üniversite mezunlarının üçte biri işsiz. Bu çok dramatik ve üzücü bir tablo. Onun için biz elimizden gelenin daha fazlasını başarmak zorundayız” dedi.

İZSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise gençlerle yakın temasta olmak istediklerini belirterek “Yarınımız sizlersiniz. Gücümüzü yerel yönetimlerle birleştirdik. Geleceğimizin teminatı siz gençlerle yol yürümek bizim için bir gurur mesesi. Bu noktada Başkanımız Tunç Soyer'e de bize tanıdığı imkanlar için teşekkür ediyoruz. İZSİAD olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle çalışmaktan gururluyuz. Bu sene başarı grafiği yüksek olan öğrencilere seneye de yurt desteği vereceğiz” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE İÇİN GELDİĞİMDE NE YURT NE EV BULABİLDİM”

Balıkesir'den üniversite için İzmir'e gelen Kader Doğdu kente gelirken ne yurt ne de ev bulabildiğini söyleyerek, “Teyzem Manisa'da oturuyor. Ben de her gün iki saat yolu okuyabilmek için gidip geliyordum. Aralık'tan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Anatolia Kız Yurdu'nda kalıyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yemek bize destek sağlayan iş insanlarını görmemiz ve onları tanımamız açısından çok iyi oldu” şeklinde konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Anestezi Bölümü'nde okuyan ve Diyarbakır'dan İzmir'e gelen Duygu Şener Yiğit ise “Kredi Yurtlar Kurumu başvurusu yaptığımda sıram 8 binler civarındaydı. Kalabilecek hiçbir yerim yoktu ve buraya annem ile birlikte gelmiştim. Akrabamız bizi birkaç günlüğüne misafir etti ama kalacak yerimiz yoktu. Diyarbakır'a geri dönmeyi düşündüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu desteğini duyunca hemen başvuru yaptım ve kabul edildi. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İyi ki destekçilerimiz var” diye konuştu.

Harun Altınparmak da Edirne'den Ege Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler okumak için geldiğini belirterek “Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmasaydı memleketime geri dönecektim. Büyükşehir Belediyesi, bize hem kültürel hem de sosyal anlamda sahip çıkıyor. Yemek desteği de veriyor” dedi.