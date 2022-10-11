Soylu: Kadıköy patlamasında terör bağlantısı yok

Kadıköy patlaması ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, soruşturmanın devam ettiğini şu ana kadar patlamada terör bağlantısı bulunmadığını dile getirdi.

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Canlı yayında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kadıköy’de yaşanan ve biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili detayları paylaştı.

Soruşturmanın terör savcısı tarafından titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Soylu, şu ana kadar yapılan incelemelerde terör bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

“ŞİZOFRENİ HASTASI, SOL BACAĞI KESİK”

Bakan Soylu açıklamasında patlamayla ilgili şunları söyledi:

Dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden bilgi aldım. Terör olabilir, olmayabilir de. Şu anda elde ettiğimiz bilgi; 1959 doğumlu M.K. yakınlarının şizofreni hastası olduğunu söyledikleri, bir sol ayağının kesik olduğu.

“EVDE HAVAİ FİŞEK MALZEMESİ BULUNDU”

Yaşadığı evinin bir yıldır çöp eve döndüğü ve evde metal parçaların bulunduğu, evinde toz halde bulundurduğu maytap, havai fişek gibi malzemelerin yapımında kullanılan madde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca evde kurusıkıdan bozma tabanca bulundu.

“80 ÖNCESİ AŞI SOL GRUPLARLA BAĞLANTILI”

Şahsın 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olduğu öğrenildi. Ancak daha sonrasında hiç bir bağlantısı tespit edilmedi. Ayrıca İsviçre’de adam öldürmeden cezaevinde yattığı yakalanmasıyla ilgili de akrabalarını suçladığı öğrenildi.

Şahıs kendi kendine yaşayan, elektriğe meraklı birisi. Terör örgütüyle irtibatlı olduğu görülmedi. Soruşturma Başsavcılık tarafından yürütülüyor. 30’a yakın kişinin ifadesi alındı.

“EVDEKİ İKİ TÜP DE PATLAMIŞ”

Evde oksijen tüpü ve normal tüp var. Olayda ikisi de patlamış. Bizim ilk gördüğümüz evde tek başına yaşayan, cezaevine girmesini kendini ihbar edenlere yükleyen, 1980 öncesi aşırı sol gruplarla ilişkili bir kişiden bahsediyoruz. Elektroniğe, mekaniğe, metale meraklı. Örgüt bağlantısı tespit edemedik”

“POLİS İNTİHAR ORANI AZALDI”

Polis intiharlarıyla ilgili bilgileri de paylaşan Soylu şunları kaydetti :

1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır.

Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür.

2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’tür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur.

“BİRİNCİ SIRADA EVLİLİK, İKİNCİ SIRADA EKONOMİ VAR”

Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır.

İkinci sıradaki sebep, ekonomi sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır.

Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17’dir. Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır.

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