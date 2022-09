Kılıçdaroğlu, hayata geçirecekleri Aile Destek Sigortası’nı madde madde açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Aile Destek Sigortası” bilgilendirme toplantısında konuştu. Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmeye rağmen 51 yıldır aile destekleri sigortasını uygulamadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sorun, yoksulluğu bitirmek değil, sorun yoksulluğu oy için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Hilton Hotel'de düzenlenen “Aile Destekleri Sigortası” bilgilendirme toplantısında konuştu.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Yöneticisi Hacer Foggo da katıldı.

“51 YILDIR NEDEN UYGULANMIYOR?”

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bugün aslında Türkiye’de kanayan bir yaraya bir şekliyle çare üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz çare bizim özgün bir üretimimiz değil. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta kanunun tamamını hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

*1971 yılında Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak Uluslararası Çalışma Örgütü’nün sözleşmesini kabul ettik. Bu sözleşmeye göre Türkiye 9 sigorta kanunu uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8'i uygulanıyor.

*En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve halen daha devam ediyor. 9'uncu sigorta dalı aile destekleri sigortası…51 yıldır aile destekleri sigortası uygulanmıyor.

*Aile destekleri sigortasının temel amacı, her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigortadır. Kişinin doğumundan ölümüne kadar güvence altına aldığı bir sözleşme. Soru şu; neden aile destekleri sigortası uygulanmıyor?

*Çünkü yardımlar yapılıyor. Dağınık bir çerçevede yardım yapılıyor. Oysa bunların bir çatı altında, hiçbir ayrım yapmadan asgari gelir güvencesini, bütün ailelere bir şekliyle sağlanması lazım. Sorun, yoksulluğu bitirmek değil, sorun yoksulluğu oy için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek.

*Bu düzenlemeyle yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti bir istismar konusu yapmaz. Kişi yoksulsa, sosyal devletin koruması altında olsun ve sosyal devlet ona her türlü yardımı yapsın.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

*Kimleri kapsayacak aile destekleri sigortası? Asgari ücretin altında veya hiçbir yerinde olmayan bütün aileleri kapsayacak. 57 bin tür aile tipi için bir program geliştirdik. Uzun bir çalışma oldu. İnternet sitesine giren ve kendi pozisyonunu oraya koyan kişi ne kadar aile yardımı alacağını da orada görmüş olacak.

SOSYAL HİZMET UZMANLARI BELİRLEYECEK

*Ayakları yere basan ön çalışmaları yapılmış, ciddi bir analizden geçtikten sonra sizlerle paylaşıyoruz. Ailenin mali durumunu kim belirleyecek? Aile hekimlerinin bulunduğu her yerde sosyal hizmet uzmanları da olacak. Aynı ailelerde bunlar sürekli çalışacaklar. Ailedeki bütün değişimi raporlayacaklar ve kuruma bildirecekler. Kurum bunun üzerinden o ailelere yardımı yapmış olacak. Böylece kişinin yoksulluğu veya ailenin yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilecek ve dolayısıyla bunun istismarı büyük ölçüde önlenmiş olacaktır.

“ÖDEMELER KADINA YAPILACAK”

*Bunun ön gördüğümüz bir avantajı daha var. Çok sayıda sosyal hizmet uzmanı istihdam etmek zorunda kalacağız. Sosyal hizmet uzmanlarının yüzde 99,9'u kadınlardan oluşacak. Kadınlar belli dönemlerde evlere girecek ve bunlar raporlanacak. Raporlandıktan sonra Aile Destekleri Sigortası Kurumu bunlara belli bir bedel ödeyecek. Aile Destekleri Sigortası'nın ön gördüğü yardımı kurum, kadının banka hesabına yatıracak. Kadın düzenli olarak gidip aylık gelirini alıp, geçimini bir şekilde sağlayabilecek. Böylece kadının aile yapısında daha güçlü bir pozisyona gelmesini de hedefliyoruz.

“ÖNCELİKLİK OLARAK İŞE ALINACAKLAR”

*Yaşlılık aylığı, engelli aylığı alanlar kesilmeyecek tam tersine bunların miktarı biraz daha artmış olacak. Temel amaç her ailede asgari bir sigortalının çalışmasına ortam yaratmak. Her ailede sosyal güvenliği olan bir birey olmalı. Bunun için de bir hedefimiz var. İster merkezi otorite, ister belediyeler işçi alırken, bu ailelerin çocukları için ya da bu ailede yaşayanlar için pozitif ayrımcılık yapacak ve bunlar öncelikli olarak işe alınacaklar. Böylece her ailede asgari gelir elde eden birey olacak. Bu aynı zamanda Aile Destekleri Sigortası Kurumu'nun da yükünü hafifletmiş olacak.

“PRİM ÖDENMEYECEK”

*Hiçbir aile, Aile Destekleri Sigortası primi ödemeyecek. Mevsimlik çalışan işçilerin de sosyal güvenlikleri olacak. Onlar mevsimlik bir yere gittiğinde Aile Destekleri Sigortası Kurumu onlara yer bulacak. Tuvaletleri, banyoları, çocukların eğitimi için öğretmen… Mevsimlik işçilerin de gelecekleri bir anlamda güvence altına alınmış olacak. Yoksul ailelerde çocukların eğitimine özel bir önem verilecek. Çocuklar için bugün belediyelerimizin bir kısmı süt dağıtıyor ama Aile Destekleri Sigortası devreye girdiği zaman süt dışında pek çok ihtiyaç da karşılanmış olacak.

“KAYNAK SAVURGANLIĞI ÖNLENECEK”

*Aile Destekleri Sigortası Kurumu kurulacak. Bütün sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak. Böylece kaynak savurganlığı büyük ölçüde önlenmiş olacak. Aile Destekleri Sigortası'nın devreye girmesi bir maliyet sorunu değil, bir zihniyet sorunudur. Biz bugüne kadar uygulanan ve yoksulun yoksulluğunun istismar edildiği bir sürece son vermek istiyoruz. Yoksulluğun kader olmadığını ve bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

KUTU: EN DÜŞÜK 1100 TL, EN YÜKSEK 5500 TL

Kılıçdaroğlu, bu çalışmanın 4 milyon 125 bin haneye destek sağlam üzere planlandığını belirterek en düşük bin 100 TL, en yüksek 5 bin 500 TL ödeme yapılacağını söyledi. Yardımların kaynağının bütçe olacağını belirten Kılıçdaroğlu “ Bütçenin yüzde 12'si yardıma ayrılacak. Şu an oran yüzde 4 civarında” dedi.

