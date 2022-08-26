Sporcuların soyunma odası AKP’li meclis üyesinin bağ evi olmuş

Çorum’un Oğuzlar ilçesine yaklaşık 5 yıl önce yapılan spor sahasının kenarında bulunan ve sporcular tarafından soyunma odası olarak kullanılan 2 konteyner kayboldu. Konteynerlerden biri AKP’li meclis üyesinin arazisinde diğeri de belediye deposunda ortaya çıktı.

İsmail AKIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oğuzlar ilçesine Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından 5 yıl önce yapılan spor sahasının kenarına sporcuların soyunup giyinmesi içinde 2 adet konteyner konuldu.

15 gün önce sahaya gelen sporcular 2 konteynerin olmadığını görünce şaşkına döndü. Zor durumda kalan sporcular olaya tepki gösterirken, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da Vali Mustafa Çiftçi ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar'a sordu.

AKP'Lİ MECLİS ÜYESİ BAĞ EVİ YAPMIŞ

Olayı öğrendikten sonra konteynerlerin akıbetini araştıran CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, konteynerlerin birinin AKP'li meclis üyesinin arazisinde bağ evi olarak kullanıldığını tespit etti. Tahtasız, diğer konteynerinde ilçe belediyesi deposunda olduğunu ileri sürerek;

“Elde ettiğimiz bilgiye göre, bir adet prefabrik soyunma kabininin AKP Belediye Meclis Üyesinin arazisinde, diğerinin ise Belediye deposunda olduğu bilgisine ulaştık. Bu kabinler İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait ama birileri el koymuş” dedi. Tahtasız, olaya karışan kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyede yolsuzluk iddiası: Soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir İki AKP'li vekilin 26 akrabasına iş torpili