Süleyman Soylu’nun terörist dediği İBB çalışanı şehit kardeşi çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci’ dediği Muharrem Kılıç’ın şehit kardeşi olduğunu, Bakan Soylu’nun bizzat kendisinin aileye taziyeye gittiğini belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye yönelik başlattığı terör soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ‘PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci’ dediği Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu, Bakan Soylu'nun bizzat kendisinin aileye taziyeye gittiğini belirterek, söz konusu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

“BUGÜN SÖZÜN BİTTİĞİ YERE GELDİĞİMİZİ DE GÖRDÜK”

Ongun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Süleyman Soylu'nun ‘PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir.

*Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin.

“HAMD OLSUN BUGÜN DE HAYSİYET KAZANDI”

*Hamd olsun bugün de haysiyet kazandı. Kumpasları ifşa eden, belgelerle yalanları ispat eden ama en önemlisi 86 bin İBB çalışanı ve ailesinin onurlarını koruyan Başkan kazandı. İftiracılar boşa düştü.

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