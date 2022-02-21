Tankları ben yürüttüm ama ifademi bile almadılar

31 Ocak 1997’de Sincan’da “Kudüs Gecesi” düzenlendi. 4 Şubat’ta Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’na bağlı tanklar Sincan caddelerinde yürütüldü. Bu olay, 28 Şubat Davası’na “Cebir ve şiddet” olarak geçti. Tankları yürüten Tabur Komutanı Namık Kemal Çalışkan’ın dava aşamasında ifadesi bile alınmadı.

Saygı ÖZTÜRK

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Ankara'nın Sincan ilçesinde 31 Ocak 1997'de irticai faaliyetleri çağrıştıran “Kudüs Gecesi” düzenlendi. Geceye İran'ın Ankara Büyükelçisi de katılmıştı. 3 Şubat 1997'de, Ankara Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümeni Gösteri ve Tatbikat Taburuna bağlı askerler 20 tank, 15 zırhlı araçla Sincan caddelerinden geçip Akıncı Hava Üssüne gitti. Bu durum, “Kudüs Gecesi”ne tepki olarak, “Hükümete balans ayarı” olarak yorumlandı.

28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Necmettin Erbakan, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, İçişleri Bakanı Meral Akşener, Kuvvet Komutanları Hikmet Köksal, Güven Erkaya, Ahmet Çörekçi, Jandarma Genel Komutanı Teoman Koman katıldı. 9 saat süren toplantıda irticai faaliyetlere karşı 18 maddelik kararların hükümete tavsiye edilmesi kararlaştırıldı.

DİLEKÇE ÜSTÜNE DİLEKÇE

28 Şubat Davasında 102 asker ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz yargılandı. Dava aşamasında, tankları yürüten dönemin Tabur Komutanı Yarbay Namık Kemal Çalışkan, bağlı olduğu komutanlığa defalarca dilekçe verdi, ifade vermek istediğini söyledi. Emekliye ayrılınca bu kez mahkemeye dilekçe sunmasına rağmen kimse ifadeye çağırmadı. 28 Şubat'ın bazı sanıklarının yeniden yargılanmasına başlanınca komutan gidip ifade vermek istedi. 22 Ocak 2022'de ifadesi alındı.

Bugüne kadar hiçbir gazeteciye açıklama yapmayan emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan, ilk kez SÖZCÜ'nün sorularını cevaplandırdı. İşte komutanın açıklamalarından bölümler:

“İki yılda bir Şubat ayına denk gelecek şekilde Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndan, 12 kilometre uzaklıkta bulunan Akıncı Hava Üssüne NATO Kapsamında verilen görev yerine getirilir. 28 Şubat davası kapsamında benim üs komutanıma kadar bütün komutanlar davaya dahil edildiler. O dönemde gerçekleri bilen ve tankların yürüten komutan olmama rağmen, davaya müdahil olmak istedim. Ancak, o dilekçelerim dosyanın içine bile girmedi, komutanım Erdal Ceylanoğlu'nun avukatının benim dinlenmem yönündeki talepleri de dikkate alınmadı.

TATBİKAT TARİHİ ÖNCEDEN BELLİYDİ

Harekat eğitim odasında en az 12- 15 haftalık programlarımız vardır. Bizim, Şubat ayının ilk haftasında intikal yapacağımız belliydi. Ama davanın gidişatı içerisinde hep Kudüs Gecesi derken, Sincan Belediye Başkanlığı tarafından icra edilen o faaliyete tepki olarak askerlerin sivil siyaseti yönlendirme gayretleri gibi gösterildi. Ben tabur komutanı olarak şunu biliyorum ve yaşadım. Tanklarla intikal eğitimi bizim askeri gereklilikler plan ve program kapsamında icra ettiğimiz bir faaliyettir. Yani biz bir darbe gibi algılasın diye tanklarımızın yürütmedik. Böyle bir şey yok. Bu konu ile ilgili olarak mahkemeye kararlar verdikten sonra bu kez Yargıtay aşamasında 2 Nisan 2021 günü Saat 10.50 sularında Yargıtay'a gidip tankların yürütülmesiyle ilgili yine dilekçe verdim ve tanık olmak istedim. Bu durumu sanık avukatlarına da ilettim. Yargılanan komutanların hepsi Türk silahlı Kuvvetlerine (TSK) yıllarca emek vermiş ağabeylerimiz, büyüklerimiz.

ONLARIN HALİ İÇİMİZİ ACITIYOR

Bugün cezaevinde olan yaşları 74 ile 90 arasında değişen 28 Şubat Davası hükümlü komutanlarımızın pek çoğu haksız- hukuksuz şekilde hapishanelerde mağdur ve zulme uğramış durumda. Bu durum, gerçekleri bilenleri huzursuz ediyor. Silah arkadaşları olarak aynı uğurda, aynı odak noktalarına hizmet yürüttüğümüz komutanların bu halleri içimizi acıtıyor. Adaletin mülkün temeli olduğu noktasından hareket edersek, sadece hakikatin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak, hele ki yaklaşmakta olan süreçle ilgili komutanlarımızın ileri yaşları itibariyle yaşadıklarını dikkate alırsak Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce bu konuyu gündeme alarak mağduriyet ve haksızlıkları sona erdirmeleri konusunda duyarlılık yaratılmalı. Ben ilk defa bir gazeteciye açıklama yapıyorum. Çünkü yaşananlar vicdana sığacak bir şey değil.

TSK, DERS ALIR

Türk siyasi yaşamın içerisindeki sivil- asker ilişkilerin içindeki istikrarsızlıkları, dengesizlikleri artık tarihte yaşanan olaylardan alınan dersler gereği herkesin aklını başına devşirerek tamamlaması lazım. Bu ülkenin yöneticisi olan sivil asker herkesin birinci derece asli sorumluluğunun şu olduğuna inanıyorum. Geçmişte yaşanan olaylarda herkes ders almalı. 1996-1998 yılları arasında tabur komutanlığı yaptım. Benden en az 30 yıl önce de iki yılda bir Akıncı Ana Jet üssünün NATO denetlemeleri kapsamında zırhlı zaman zaman 100 tank ve tırtıllı araçlarla intikal ettiğini eski üs komutanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş paşamdan da öğrendim.

NEDEN O CADDE

Şu anda Etimesgut-Sincan-Akıncı-Yenikent istikametindeki o bölgenin yapılanmasını bilenler, Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümeninin kışla ordugah mekanı eski Hava Hastanesi'nin yanında olduğunu bilir. Oradan Etimesgut-Sincan meskun mahalline gider. Diğer güzergah ise Etimesgut askeri hava alanı ile şeker fabrikası arasından giden bugün Optimum'a bağlanan Ayaş yolu güzergahı. 25 yıl önce o yol stabilize yoldu yani şu anki asfalt, altı şeritli değil 2- 3 şeritli bir yoldu. İntikallerde meskun mahali mümkün olduğunca kullanmayız. Hem trafik, hem de güvenliği dikkate alırız. Daha az sivil araç ve meskûn mahal olan yer tercih edilir. Ancak Etimesgut Havaalanıyla şeker fabrikasıyla Ayaş yolu istikametine giden Ankara çayı üzerinde tek bir şeritli köprü vardı. Oradan geçmekte sıkıntı olacağı düşünüldüğü için Sincan'ı kullandık. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün kayıtlarından da bu görülebilir. Ben buna ilişkin belge de almıştım.

10-15 GÜN ÖNCE

Komutanlara, neden Sincan'dan Kudüs Gecesi'nin yapıldığı çadırın yanından gittiniz? Sizin niyetiniz, o çadırın ortaya koyduğu iradeye, sivil siyasete karşı müdahale etmek için kasti olarak oradan gittiniz algısı yaratıldı. Çadır faaliyetinden haberim bile yoktu. Güzergahı biz, Kudüs Gecesi'nden yaklaşık 10 ya da 15 gün önce belirlemiştik. Çünkü, köprü inşaatın olduğu yerden geçemiyoruz. Biz nerden bilelim Kudüs Gecesi diye bir etkinlik olacağını.Tabur komutanı olduğum dönemde iki kerede Hipodrom da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında zırhlı birlikler geçiş töreni yaptım. 200'ün üzerinde tank Mamak'tan, Etimesgut'tan gelirdi. Jetler geçerdi. İnşallah tekrar o törenler yapılır. Milli coşkuyu, heyecanı azaltan trende girdik. Bunların hepsi sorgulanmalı. O günlerde, ‘Hükümete balans ayarı' yapıldığına ilişkin Çevik Bir paşama atfen ifadeler yer aldı. Ancak kendisi o ifadeyi asla kullanmadığını söyledi. Bunlar üstlerimize atılan iftira olarak kaldı.

BU HALLERE DÜŞÜRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması gelecek nesillere devredilmesi adına TSK'nın gücünün kırılmasına inanan bir takım odaklar bizi bu hallere düşürdü. Bunların hepsinin ilerde tarih önünde hesabı sorulacak. TSK'nın sahip olduğu temel ilke ve değerleri daha ileri düzeylere yükseltilmesi hepimizin asli sorumluluğu olduğunu değerlendiriyorum. Bu kapsamda FETÖ darbe girişimi sonrasında da başlayan özellikle askeri liselerin, hastanelerin TSK'ya ait olmaktan çıkarılmış olması dünyanın hiçbir yerinde yok. Askeri yargı sisteminin tamamen kaldırılması, askeri fabrikalarla ilgili sahip olduğumuz ikmal bakımla ilgili üstün yeteneklerimizi başka türlü yapılara döndürmek suretiyle daha az yeterlilik seviyelerine indirilmiş olmaları kabul edilir değil. İnşallah bunlar eski düzenine kavuşturulur.”