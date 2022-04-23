TBMM Başkanı Şentop, tartışma yaratan teklifi iade etti

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP’li Garo Paylan’ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

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Meclis Başkanı Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın yasa teklifini iç tüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

HDP’li Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” isimli kanun teklifini TBMM'ye sunmuştu.

AKŞENER: HADSİZLİĞİ ŞİDDETLE KINIYORUM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, meclise sunulan teklife sert tepki göstermiş, “TBMM'ye verdiği sözde ‘soykırım' teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullanmıştı.

AKP SÖZCÜSÜ: AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de HDP’ye sert tepki göstererek şunları söylemişti:

*TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz.

*Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır.

*Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz.

“SABOTAJ GİRİŞİMİ”

*Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır.

*Bu teklif, Azerbaycan’ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır.

*İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir.

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