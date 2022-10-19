TELE1’in ekranı üç gün kararacak

RTÜK, TİP Milletvekili Sera Kadıgil’in Diyanet ve imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE1’e 3 gün yayın durdurma cezası verdi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Okan Konuralp Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle TELE1'e 3 gün yayın durdurma cezası verdiğini duyurdu.

BENZER BİR CEZA DAHA ALIRSA…

Karar, TELE1'i yayın lisansını kaybetme aşamasına getirdi. Şubat 2023'e kadar benzer bir ceza alması halinde TELE1, RTÜK tarafından kapatılacak.

Konuralp’in açıklamaları şöyle:

– Kadıgil'in sözleri şüphesiz ifade ve basın özgürlüğünün güvencesi altındadır. Bu hukuki gerçeğe rağmen alınan karar, Ebubekir Şahin'e verilen talimatların sonucudur. Toplumu bu cezalarla susturabileceklerini sanmaları ise çaresizliklerindendir. Başaramayacaklar, biliyorlar.

– Sayın Ali Bardakoğlu örneğinde olduğu gibi, Diyanet 100 yıllık geçmişinin büyük bir bölümünde kurucusu Atatürk'ün idealleri doğrultusunda faaliyet göstermiştir; yeniden gösterir. Tarih de Ali Erbaş ve benzerlerini değil, Sayın Bardakoğlu gibi isimleri anımsar.

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