Tepki çeken projede AKP’li başkan geri adım attı…

Samsunspor Tesisleri'nin de içinde bulunduğu İlkadım ve Canik ilçelerindeki geniş bir alanın Millet Bahçesi statüsüne dönüştüren imar teklifine, taraftarlardan siyasilere kadar birçok kesimden tepki gelmişti.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, İlkadım ve Canik İlçe Belediyesi sınırları içerisinde millet bahçesi kullanımı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin kabul edildi.

Teklifin içerisinde Nuri Asan Samsunspor Tesisleri’ninden, limana kadar ki geniş bir alanda Millet Bahçesi yapılacağı açıklandı.

Meclis toplantısında CHP üyelerin ısrarlı sorularına rağmen spor tesislerinin akıbeti hakkında bilgi vermeyen Başkan Demir, siyasetten spora her kesimden sert bir şekilde eleştirildi.

Samsunspor taraftar grupları yaptıkları ortak açıklamada yapılanları unutmadıkları be seçim zamanı hatırlatacaklarını dile getirdi.

TEPKİLER ARTINCA AÇIKLAMA YAPTI

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Demir açıklamasında, “Söz konusu plan değişikliği maddesinin Büyükşehir Belediye Meclisi alt komisyonları ve genel kuruldaki görüşmeleri sırasında Nuri Asan Tesisleri’nin yerinde muhafaza edileceği net olarak ifade edilmiştir. Bu konuda plan notu mevcut olup başka bir amaç için değerlendirilmesi söz konusu değildir ” ifadelerini kullandı.

TARAFTAR GEUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Yaptığı açıklamanın ardından Başkan Demir, Samsunspor taraftar grubu liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan taraf grupları, “Konu Samsunspor olunca akan suların durduğunu hatırlattık. Makamında bizleri ağırlayan Başkan Mustafa Demir, Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yıkılmasının mümkün olmadığını, böyle bir düşünce içerisinde olmalarının da mümkün olamayacağını dile getirdi. Mevcut noktadan tesisin kaldırılmasının, ancak kulüp yönetiminin talebi ile olabileceğini söyleyen Başkan Mustafa Demir, öyle bir durumda da mevcut alanın ancak Samsunspor Müzesi olarak kullanılacağını net bir dille ifade etti” denildi.

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