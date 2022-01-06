Tepki çeken satışı… 10 kat altında bir bedelle satıldı

TMSF tarafından 1 milyar 245 milyon TL’ye satışı yapılan Naksan Plastik’in gerçek değerinin en az 10 kat altında bir bedelle satışının yapıldığı, ihaleyi kazanan firmanın ise 6 milyon 500 bin TL sermayeli bir firma olduğu belirtildi.

Ahmet KAYA

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TMSF’nin 4 Ocak 2022'de düzenlediği ihalede 1 milyar 179 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılan ve TMSF Fon Kurulu tarafından onaylanması halinde 1 milyar 245 milyon TL'ye YAPIEN İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından alınan Naksan Plastik'in gerçek değerinin çok altında satıldığı ileri sürüldü.

Gaziantep iş dünyasının yanı sıra kent kamuoyu, satış fiyatının NAKSAN'ın arsa bedelini bile karşılamadığını ileri sürüyor.

HUKUKİ BİR SATIŞ DEĞİL

Naksan Plastik adına süreci takip eden Avukat İzzettin Demir, şuana kadar ihale süreciyle ilgili resmi bilgiye ulaşamadıklarını, ancak basına yansıyan bilgi ve haberlere göre değerlendirmelerde bulunurken, müvekkillerinin gerek ceza, gerekse bu davayla birlikte hukuki süreci devam eden NAKSAN Plastik'in müsaderesiyle ilgili davanın Yargıtay aşamasında olduğunu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da müsadere ile ilgili kararın bozulması yolunda Yargıtay Ceza Dairesi'ne bildirimde bulunduğunu hatırlatarak, “Henüz kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadan yapılan bu satışın hukuki geçerliliği yoktur” dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖDEME CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

NAKSAN'ın ortağı olduğu Adularya için Czech Export Bank'tan alınan 485 milyon Euro krediye garantör olduğunu, böylelikle ihaleyi alacak kişinin atıl olarak bekleyen Adularya'dan olan bu borcu da üstlenmiş olacağını vurgulayan Avukat Demir, “Kredi alınırken NAKSAN garantör olarak imza atmış. Ve bununla ilgili yetkili mahkeme İngiltere mahkemeleri. Bu kredi ödenmezse muhatap da Türkiye Cumhuriyeti ve TMSF ve NAKSAN'ın yeni sahibi olacak. İngiltere mahkemelerinden çıkacak karar doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti, ya da NAKSAN'ın yeni sahibi bu parayı ödemek zorunda kalacak” dedi.

TAMAMININ SATILMASI DA YANLIŞ

TMSF'nin NAKSAN'ın tamamını satışa çıkardığını, oysa şirketin yüzde 52'lik hissesine sahip olan M. Hilmi ve Osman Nakiboğlu'nun yargılanmalarının devam ettiğini, bunların hisseleriyle ilgili bir müsadere kararı olmadığını savunan Avukat İzzettin Demir, Yüzde 48'lik diğerlerine ait kısma ilişkin yargılama süreci ise henüz sonuçlanmamış. Yargıtay'da temyiz aşamasındadır. Eğer bu dava müvekkilimiz lehine sonuçlanırsa telafisi güç, hatta imkansız durumlar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

SATIŞ BEDELİ KURA GÖRE YAPILMALI

Satışın hukuksuz, zamansız ve değerinin çok altında olduğunu teyit eden onlarca hukuki gerekçe bulunduğunu da savunan Demir, “NAKSAN'ın plastik sektöründe hammadde, ürün satışları, makine ve teçhizatları, bunlarla birlikte forkliftleri, araçları, taşıtları, arsa, bina vs. taşınmazların değerleri tamamıyla döviz kurlarına endeksli olduğundan şirketin satış değerinin de buna göre yapılması gerekir” dedi. Demir, açıklamasının devamında şu görüş ve iddialarda bulundu:

KUR FİYATINDAKİ FARK DİKKATE ALINMALI

* Satış değerinin belirlendiği 2019 yılı kasım ayında Dolar kuru 5.50 olup, geçen iki yılda 5.50 TL-18.00 TL arası sürekli artan ve değişen dolar kuru nedeni ile şu andaki döviz kuruna göre satış bedelinin güncellenmesi/belirlenmesi veya satışın piyasaların istikrarlı bir ortamda revize edilerek çıkartılması gerekir.

* Resmî Gazetede satış kararının yayınlandığı tarih olan 12/11/2021'de dolar kuru 9,97 seviyesinde bulunmaktaydı.

* Satış ilanı ile bugünkü kur karşılaştırıldığında büyük bir fark bulunmaktadır. TMSF'nin açıklamalarına göre, NAKSAN'ın satış bedeli olan yaklaşık 92 milyon Dolar, iki yıllık elde edilen kara karşılık geliyor.

6 MİLYON 500 BİN TL SERMAYELİ FİRMA

* TMSF'nin 2019 ve 2020 yılında açıkladığı NAKSAN plastikin üretim karına yakın bir bedelle ihaleyi kazanan ve TMSF Varlık Fonu'nun onaylaması haline yeni sahibi olacak olan firma ise 2013 yılında 100 bin TL sermaye ile kurulup,2018'de sermayesini 6 milyon 500 bin TL'ye yükselten YAPIEN İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi.

* İnşaat ağırlıklı olarak kurulan şirket adresini 7 Temmuz 2020 tarihinde Kayacık Mahallesi Beykoz adresine nakletmiş.

GAZİANTEP BU SATIŞI KONUŞUYOR

* Bu arada NAKSAN Plastik'in 1 milyar 249 milyon TL'ye TMSF tarafından satışının yapılması başta iş dünyası olmak üzere hemen her kesim tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

* Sosyal medyada satış bedelinin çok düşük olduğu, OSB'de metrekare arsa fiyatının ortalama 175 – 200 Dolar'dan satıldığı belirtilerek, “Bu fiyattan dikkate alındığında 400 bin metrekaresi kapalı olan olan NAKSAN'a ait 580 bin metrekare arsa satılsa bile şu anki satış bedelinden çok fazla eder.

* NAKSAN'ın makine harkı en modern makinelerden oluşmuş bir park. Hepsi satılsa bu satış bedelinin en az 10 katı kadar eder.

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