Torbalı Belediyesi 3 adet arsayı satışa sundu

Torbalı Belediyesi konut alanı imarlı üç adet arsayı satışa çıkardı.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Arsaların satış ihalesi, 29 Mart 2022 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

İsteklilerin, talep edilen belgeleri ve teklif mektuplarını Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne 29 Mart 2022 günü saat 12:30'a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

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