Trabzon’da vatandaşlar yol kapattı, ne jandarma ne de kaymakam ikna edebildi

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşönü Mahallesi’nde katı atık entegre ve bertaraf tesislerinden yayılan kötü koku vatandaşı isyan ettirdi. Tesise giden yolu katı atık kamyonlarına kapatan vatandaşlar, Jandarma ile karşı karşıya geldi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon'un Araklı ilçesinde Taşönü Mahallesi'nde TRABRİKAB (Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) tarafından 2019 yılında kurulan Katı atık Entegre ve Bertaraf Tesisi Araklı ve sınır ilçe olan Arsin'i kötü kokuya boğdu. Yıllardır kötü kokuya maruz kalan vatandaşlar, ilçenin Yanbolu Vadisi'nde tesislere giden yolu kapatarak seslerini duyurmaya çalıştı.

NE JANDARMA, NE DE KAYMAKAM İKNA EDEMEDİ

Vahşi depolama yapılan tesisten yayılan kötü kokuya isyan eden vatandaşlar, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu bölgeye gelmesini aksi takdirde yolu açmayacaklarını söylediler. Çok sayıda jandarmanın sevk edildiği bölgede yöre halkı yol kapatma eylemini saatlerce sürdürdü.

“EŞKIYALIK YAPMIYORUZ, EŞKİYALARA KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ”

Yolu açmak isteyen Jandarma ve vatandaş arasında gergin dakikaların yaşandı. Evlerinde yemek yiyemediklerini söyleyen vatandaşlar, “Biz orada ölüyoruz. Ben valiyi istiyorum. Vali gelecek, ‘O bölgeyi hayvanlara ayırdık, siz hayvansınız' diyecek. Biz yolu kesmedik, sadece çöp kamyonlarını sokmuyoruz. Öteki arabalar gidip geliyor. Hiç sıkıntı yok. Biz eşkıyalık yapmıyoruz, eşkıyalara karşı mücadele ediyoruz. Suç işlediğimizi düşünmüyoruz. Bizim ki suçsa onların ki bin katı daha suç. Başvurmadığımız resmi kurum kalmadı. Gelip bize bunu izah edecekler. Nasıl benim yolu kesme hakkım olmadığını düşünüyorlarsa, onların da bana o kokuyu aktarma hakları yok” dedi.

KAYMAKAM YOĞUN TEPKİYLE KARŞILANDI

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca eylem yapılan bölgeye gelerek vatandaşı ikna etmeye çalıştı ancak vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. “Söylemek istediğim önemli bir husus var. Özgürlüğümüzü kullanırken başkasının özgürlüğüne engel olmamalıyız. Kenara geçelim, yol açılsın, karşılıklı konuşalım” diyen Kaymakam Karaca'ya vatandaş, “Sabaha kadar konuşsak da bunun çözümü olmayacak” diyecek cevap verdi. 5 saat süren eylem sonrasında Taşönü Mahallesi'ne sokulmayan çöp kamyonları geri dönmek zorunda kaldı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ‘KOKU OLMAYACAK' DEMİŞTİ

“Türkiye'nin en çevreci Katı Atık Tesisi” olarak tanıtımı yapılan tesis dönemin AKP'li Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu tarafından ihale edilmişti. 450 milyon lira harcanan tesisler için Gümrükçüoğlu, “Koku falan olmayan, enerji tesisi olacak” demişti.

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