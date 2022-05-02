Trafiği rahatlatacaktı, felç etti

Denizli’de organize sanayi bölgesindeki araç trafiğini hafifletmesi amacıyla yapımına başlanan farklı seviyeli kavşak inşaatı müteahhit iş bırakınca yarım kaldı. Tamamlanmamış proje nedeniyle bölgedeki trafik eskisinden de kötü oldu. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “İnşaat yarım kalınca durum daha da kötü oldu” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Denizli'de iki kısımdan oluşan organize sanayi bölgesini ortadan bölen Denizli – Ankara Karayolunda, özellikle iş giriş-çıkış saatlerinde yaşanan trafik sorunu bölgedeki sanayicileri harekete geçirdi.

Battı-çıktı (alt geçit) yapılmasını isteyen iş insanlarının baskısı sonuç verdi. 2017 yılında bölgede farklı seviyeli kavşak yapımı için harekete geçildi. Proje Çardak 13'ncü Bölge Hududu Yolu ana projesi içine dahil edildi. 2017 yılı sonunda ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma 2018 yılı başında sözleşme imzalayarak çalışmalara başladı.

1 YIL İÇİNDE BİTECEKTİ

Yüklenicinin firmanın ihalesini 52,9 milyon liraya aldığı projenin bir yıl içinde tamamlanacağı açıklandı. Proje kapsamında Çardak şehir geçişinin yanı sıra, OSB farklı seviyeli kavşağı, 2 köprü, sanat yapıları ve üstyapı çalışmaları yer alacaktı.

Bitirme süresi olarak yüklenici firmaya 400 gün süre verildi. Firma daha sonra süre uzatımı istedi. Tüm projede fiziki gerçekleşme yüzde 80'i bulurken yüklenici firma yaklaşık 5 ay önce tüm şantiyelerini kaldırarak iş bıraktı. Firmanın enflasyon nedeniyle artan inşaat maliyetlerinin yanı sıra 67 milyon liranın üzerinde alacağını tahsil edememesi gerekçe olarak gösterildi.

30 BİN İŞÇİ HER GÜN AYNI ÇİLEYİ ÇEKİYOR

Kentin dev tekstil firmaları ihracat TIR'larını bu yolu kullanarak ürünlerini bir çok ülkeye gönderirken, Denizli – Ankara Karayolunun günlük trafiği de bu güzergahtan akıyor. 30 bin işçinin çalıştığı OSB'de sabah ve akşam saatlerinde işe giriş-çıkışlar tam bir eziyete dönüşüyor.

Denizli'nin bazı köy ve ilçelerine giden dolmuşlar da aynı yolu kullanıyor. Kavşak inşaatının yarım kalması ve geçişin tek şeride düşmesi nedeniyle yoğun zamanlarda yüz metrelik alandan geçmek iki saati bulabiliyor. Denizli'de iş dünyası kavşak konusunda CİMER'e şikayette bulundu. Buna rağmen yarım kalan inşaat alanına 5 aydır tek çivi çakılmadı.

‘GÜNDE 40 BİN ARAÇ GEÇİYOR’

Trafik sorununu çözmek için yapımına başlanan kavşak inşaatının bitmemesi nedeniyle sıkıntıların daha da arttığını söyleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk;

“Günde 40 bin aracın geçtiği yolda inşaat yarım kaldığı için trafik eskisinden daha kötü duruma geldi. İnşaatın neden durduğunu ilgili makamlara sorduğumuzda müteahhidin kış şartlarını gerekçe göstererek iş bırakma hakkı olduğu söylenmişti.

Süresi 1 Mart'ta doldu ama inşaat başlamadı. Kamu müteahhidi burada zarar ettiğini gördü ve burayı terk etti. Burası ne zaman faaliyete geçecek? Denizli – Ankara karayolunda çalışmaların bu kadar uzun süre durması ve kamu müteahhitlerinin artan fiyatlar yüzünden zarar etmesi görmezden gelinmemeli.

Zaten bu bölgedeki trafik sorunu yüzünden battı-çıktı yapımı ihtiyacı doğmuştu. İnşaat yarım kalınca durum daha da kötü oldu. Şehirlerarası bir yolda bu kadar uzun süre iş yapılmaması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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