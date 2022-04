Tunç Soyer: Milyonlarca insanı doyurabilecek gıdanın üçte biri çöpe gidiyor

Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler'in gıda israfına dikkat çeken “Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş” adlı fotoğraf sergisi İzmir Sanat'ta açıldı. Açılışa katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açlıkla boğuşan milyonlarca insanı doyurabilecek gıdanın üçte birinin çöpe gittiğini belirterek “Şehrimizdeki refahı arttırmak ve adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalar işte bu sorunu çözmek gayesini taşıyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş” adlı fotoğraf sergisi İzmir Sanat’ta açıldı. Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler’in gıdaların çürümesi ve buna paralel olarak israfı tasvir eden 32 fotoğraflık sergisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, FAO temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

SOYER: ÜRETİLEN GIDANIN ÜÇTE BİRİ İSRAF OLUYOR

FAO'nun 2011 yılında yayımladığı rapora göre, dünyada 820 milyondan fazla insanın açlık çektiğini belirten Başkan Tunç Soyer, “Bu sayı her gün artıyor. Üstelik aynı raporda ortaya konulan çok daha çarpıcı bir gerçek var. Üretilen gıdanın üçte biri, bizim tercihlerimiz nedeniyle ve gıdaların dağıtımı sırasında israf oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yoksulluk ve açlıkla boğuşan milyonlarca insana ulaşabilecek, onları doyurabilecek gıdanın üçte biri çöpe gidiyor. Ve bu üzüncü durum bizlerin saniyelik tercihleri yüzünden, gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Anadolu'da bunun için söylenen bir söz vardır: Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Bu söz bize, üretilen her bir buğday tanesinin, her bir damla sütün, ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Aynı zamanda da gözü dönmüşçesine büyüyen bir üretim modeli yerine, bereketle çoğalan, refahın adilce paylaşıldığı bir yaşamı tarif ediyor. Şehrimizdeki refahı arttırmak ve adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalar işte bu sorunu çözmek gayesini taşıyor” dedi.

‘YA BENCİLLİĞİMİZİN VE HIRSIMIZIN KURBANI OLACAĞIZ YA DA…’

Başkan Soyer, israfı önlemek amacıyla birlik olunması gerektiğini vurgulayarak, “Dünyamızın geleceğini bizler belirliyoruz. Ya bencilliğimizin ve hırsımızın kurbanı olarak felakete sürüklenen yoksul bir gezegende kaybolup gideceğiz ya da hiçbir lokmayı israf etmeden, dayanışma ruhuyla birlikte var olacağız. Bu yüzden bugün ektiğimiz her bir tohumun çocuklarımıza kalacak bir miras olduğunun bilinciyle adımlar atıyoruz. İzmir Tarımı ile kuraklık ve yoksullukla aynı anda mücadele ederek İzmir'in döngüsel ekonomisini güçlendiriyoruz. Küçük üreticimizi destekliyor, şehirdeki milyonlarca vatandaşımıza ekonomik ve güvenli gıda ulaştırıyoruz. Başka bir tarım mümkün vizyonumuzla, Türkiye'de yeniden güçlü bir tarım ekonomisi kurmanın yöntemlerini ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

GUTU: BU SERGİ İNSANLARIN DİKKATİNİ ÇEKMEYİ HEDEFLİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise şu ifadeleri kullandı:

“Gıda israfı tüm insanlığı ilgilendirmesi ve endişelendirmesi gereken bir konu. Çevre, ekonomi ve toplum açısından büyük yükler getiriyor. Üretilip de tüketilmeyen gıda; toprak, su ve enerji gibi kaynakların da israf edildiği anlamına geliyor. Tüm aktörler ve paydaşlar mücadeleye dahil olmalı. Bu sergi, gıda israfına insanların dikkatini çekmeyi hedefliyor.”

SERGİ SONRASINDA ZİYARET

Serginin açılışının ardından FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarete FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafının Azaltılması Projesi Ulusal Koordinatörü Nuray Akan Yaltıraklı, Gıda Kaybı ve İsrafı-Değer Zinciri ve Ortaklıklar Uzmanı Aslıhan Denge ve Ulusal İletişim Uzmanı Özlem Türktan Yener katıldı.

‘İZMİR'İ LABORATUVAR KENT OLARAK DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ’

Tarımın birebir gıda güvenliğiyle, onun da sağlıkla ilgili olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Tüm bunlar birbirleriyle bağlantılı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izlediği tarım politikalarında hedef hem ilkim kriziyle mücadele etmek hem suyu korumak hem de çiftçinin kesesini genişletmek. Biz projelerimizi bu ölçekte hazırlıyoruz. İzmir'de üretici bu yüzden mutlu. Sizin önereceğiniz projelere açığız. İzmir'i bir laboratuvar kent olarak düşünebilirsiniz” diye konuştu.

‘EL BİRLİĞİYLE ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ’

Dr. Viorel Gutu da su tüketimine dikkat çekerek “Biz suyun yüzde 10'unu evlerde geri kalanını ise tarımda kullanıyoruz. Odaklandığımız en önemli nokta da atıkların çözümü. Bununla ilgili el birliğiyle çözümler üreteceğiz. Tüm bu konularda çiftçilerin de ikna edilmesi gerek“ dedi.

