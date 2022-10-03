Türkiye, ABD’nin GKRY’yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınadı

Türkiye ile ABD arasında gerilim tırmanıyor. Dışişleri Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmesini şiddetle kınadı. Türkiye, geçtiğimiz ay Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeli zırhlı araçları konuşlandırması nedeniyle de ABD'yi protesto etmişti.

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Gün içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamanın desteklendiği kaydedilen açıklamada, iki hafta önce GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldıran ABD’nin bu yeni adımının Türkiye açısından hiçbir gerekçeyle izahının mümkün olmadığının altı çizildi.

“BİZZAT TARAF TUTAR HALE GELMİŞTİR”

Açıklamada, “ABD bu adımıyla, Ada’daki iki taraf arasında dengeyi bozmanın da ötesine geçerek, bizzat taraf tutar hale gelmiştir. ABD, bu tür adımlarla Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması sürecinde yapıcı rol oynama imkanını da kaybetmektedir.” ifadelerine yer verildi.

“GEREKEN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAK”

Türkiye’nin garantör sıfatına vurgu yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü adımın atılmaya devam edileceği belirtildi.

TÜRKİYE YUNANİSTAN VE ABD’YE NOTA VERMİŞTİ

Eylül ayında Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeli zırhlı araçlar konuşlandırması sebebiyle Yunanistan ve ABD'ye protesto notası vermişti. AA

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